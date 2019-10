Poljski prog rock veterani Riverside stižu u Tvornicu kulture 5. ožujka, 7 godina nakon posljednjeg gostovanja.

Riverside - „Feel Like Falling"

Izuzetno cijenjena poljska četvorka na sceni je debitirala davne 2001. godine svojom moćnom mješavinom metala i prog rocka zbog čega su često stavljani u istu ladicu s velikanima poput Mars Volta ili Opeth. Već prvim albumom „Out Of Myself" doživjeli su priličan uspjeh na Starom kontinentu, ali pravi proboj ostvaren je 2005. izdanjem „Second Life Syndrome", objavljenim za ugledni label Inside Out, zahvaljujući kojem su prešli cijelu Europu i zabilježili prve svirke u Americi. Do danas je bend objavio tri EP-a i sedam studijskih albuma, od kojih posljednji „Wasteland" 2018. godine.

Prvi nastup u Hrvatskoj Riverside su imali 2010. u Močvari, a ovaj put stati će u koncertnoj dvorani u Šubićevoj u četvrtak, 5. ožujka.

Ulaznice u prodaju kreću u petak 11. listopada po cijeni od 90 kn koja je na snazi do 30. studenog. Od 1. prosinca do 4. ožujka za ulaz će trebati izdvojiti 100 kn, a na dan koncerta 120 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.