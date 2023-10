Otvorenje izložbe "Slon Eye(s)"

Nakon otvorenja video rad seli u Galeriju SC, gdje se može pogledati do 28. listopada, radnima danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Eksperimentalno-dokumentarni filmovi Tonija Mijača snimani su za vrijeme nedavnih okolnosti povezanih s pandemijom u malom rumunjskom mjestu Slon, a nastali su u okviru MagiC Carpets projekta u kojem je sudjelovala organizacija META Cultural Foundation i kreativna agencija Lab 852. Sniman tijekom godine restrikcije kretanja i obustave putovanja, video rad Slon Eye (2020.) nastao je uz Mijačevu fizičku odsutnost, prilikom koje snimatelj Vlad Dinu postaje njegov bliski suradnik, a objektiv kamere ekstenzija autorovog osjetila vida. Istraživački dio virtualne rezidencije sastojao se od niza snimaka mjesta i intervjua provedenih s lokalnim stanovništvom kroz trajanje od deset dana nakon kojih se polako gubi jasna distinkcija geografske, kulturne i jezične barijere između umjetnika, suradnika i stanovnika sela.

Poput isprekidane komunikacije ili digitalnih šumova tu udaljenost Mijač u audio-vizualnom formatu iskazuje digitalnim manipulacijama i cut-up metodom montaže - dekonstrukcijom zvuka, govora i snimaka ruralnog ambijenta. Drugi dio rezidencije realiziran je gotovo dvije godine kasnije uz fizičku prisutnost umjetnika na lokaciji. Istraživački dio započeo je s pitanjima, djelomično upućenim lokalnom stanovništvu još tijekom snimanja prvog filma, vezanim uz intimne stavove i sjećanja s fokusom na svakodnevicu, pandemiju, običaje te ulogu i važnost umjetnosti u osobnom i društvenom kontekstu. Tehnike korištene pri montaži eksperimentalnog videa Bună Ziua (2022.) u nekim segmentima asociraju na svojega prethodnika, iako je u potonjem vidljiv značajno intimniji pristup kao posljedica nazočnosti autora na lokaciji i na ekranu.

Kroz navedene kratke filmske eseje Toni Mijač koristi se eksperimentalnom metodom umjetničkog istraživanja i tehnike montaže te stvara bogatu zbirku vizualnih materijala koja mu omogućuje da istražuje teme kao što su identitet, pripadnost i međusobna povezanost. Kroz suradnju s mještanima autor vizualnom etnografijom otvara prostor za dijalog, razmjenu ideja i iskustava te nudi mogućnosti za poticanje novih narativa i kontekstualizacije različitih perspektiva. (predgovor, Sara Mikelić)

BIOGRAFIJA

Toni Mijač je filmski i multimedijalni umjetnik rođen 1988. u Splitu. Završio je preddiplomski studij na Umjetničkoj akademiji u Splitu, smjer Film i video te diplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Novi mediji. Sudjelovao je u niz međunarodnih umjetničkih rezidencija, radionica, festivala i happening-a uz šestogodišnje aktivno vodstvo filmskih škola na području Splita i Zagreba.

Izlagao je na devet samostalnih i na brojnim skupnim izložbama (HDLU, GMK, MSU Zagreb, MKC Split, Greta, Pogon Jedinstvo, KSET). Također je participirao na raznim međunarodnim projektima koji su ugostili njegov rad u Austriji, Sloveniji, Njemačkoj, Portugalu, Litvi, Rumunjskoj i Velikoj Britaniji. U svom autorskom radu pretežno se igra impulsima svakodnevice na različitim životnim područjima, navikama i tendencijama koje propituje koristeći jezik i izražajna sredstva različitih medija poput filma, videa, teksta, instalacije, fotografije i društvene prakse. Dosadašnja priznanja uključuju Nagradu publike na izložbi T-HT ovoj nagradi za suvremenu umjetnost u MSU Zagreb 2018. i 2. nagradu žirija na GRISIAyouth 2018. u Rovinju za rad Vezu (ni)je moguće uspostaviti te 1. nagradu žirija na GRISIAyouth 2021. u Rovinju za rad Slon Eye. 2021. odabran je kao umjetnik u rezidenciji MagiC Carpets /Meta Cultural Foundation/ LAB 852 programa, a 2022. kao umjetnik u rezidenciji Summer Sessions umjetničke organizacije Metamedij u kolaboraciji sa Schmiede programom u Hallein-u.