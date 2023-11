Otvorenje izložbe Mariete Vulić 'Sticky close to you'

Premda je svakodnevno nerijetko podcijenjeno ili etiketirano kao trivijalno i predvidljivo, u sebi krije bogat kreativni potencijal koji počiva na iskustvu i intenzitetu proživljenog. Nadahnuta svakodnevnim interakcijama i motivima koje susreće u različitim životnim momentima, umjetnica Marieta Vulić izložbom 'Sticky close to you' odlazi korak dalje transformirajući prostor Galerije Događanja u vlastiti dom ispunjen mnoštvom snažno upamćenih intimnih zapisa. Otvorenje izložbe bit će 24. studenog u 19 sati, a radove je moguće razgledati do 12. prosinca.

Spontano kreirajući mikrostrukture nizom na zid postavljenih post-it papirića s upisanim porivima, percepcijama i osjećajima, umjetnica eksplicitno dijeli vlastitu materijaliziranu mentalnu mapu ispunjenu (ne)ostvarenim željama, (ne)sigurnošću, nostalgijom i rutinom, pozivajući promatrača na voajerstvo čime osobna arhiva autorice postaje medij za igru značenja između teksta i crteža.

Međutim, umjetnica dozira transparentnost, stoga dio prostora i komunikaciju privatiziranu samo za aktere probranih dijaloga povremeno obavija velom zagonetnosti, a strogu intimu manifestira prazninom bijelog zida zadržavajući posjetitelje na razini gosta što pospješuje prisustvo bijelog tepiha koji simbolizira brižnost i toplinu doma. Naime, nastojanje da se posjetitelji osjećaju dobrodošlo i slobodno zaviriti u osobni prostor umjetnice uz istovremeno postavljanje prepreke potpunoj realizaciji znatiželje potiče na maštanje i konstruiranje mogućih priča zasnovanih na akumulaciji vlastitih svakodnevnih trenutaka uslijed čega posjetitelj u izložbeni prostor unosi individualna sjećanja te ga čini i svojim domom.

Premda se promatrač ne mora nužno poistovjetiti sa izloženom svakodnevicom, autoričini zapisi svojevrstan su manifest kojim evocira dublji prodor u izrabljeno te posljedično zanemareno značenje pojma svakodnevice. Naizgled jednostavnom tehnikom bilježenja motiva na papiriće ideja je upozoriti na važnost povremenog stopiranja užurbanog tempa življenja i osvrnuti se na motive koji lako iskliznu iz percepcije, a nezanemariva su odrednica identiteta. Također, cilj je osvijestiti da otkrivanje intimnih detalja služi kao učinkovit način suočavanja sa vlastitim egzistencijalnim mjehurom te da dugoročno doprinosi racionalnijem sagledavanju osobne pozicije u odnosu na mogućnosti samoaktualizacije.

O široko kontekstualiziranom fenomenu svakodnevice i svakodnevnih praksi bit će riječi i 4. prosinca u 19 sati kada će popratno predavanje u Centru KNAP održati dr. sc. Hajrudin Hromadžić, a spoj smjelih izložaka i stručnih uvida pogodovat će otvorenom dijalogu i razmjerni pobuđenih iskustava koja nesvjesno potiskujemo kao nevažna.

Ulaz na izložbu i predavanje je slobodan.

Web stranica: https://www.knap.hr/centar/izlozbe/

Izložba: 24. studenog - 12. prosinca 2023., Galerija Događanja



O autorici:

Marieta Vulić rođena je 1996. godine u Splitu. Diplomirala je slikarstvo 2022. godine na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u klasi profesorice Nine Ivančić. Ostvarila je nekoliko samostalnih izložbi i više skupnih. Dobitnica je posebnog priznanja na 3. izdanju „Međunarodnog studentskog bijenala" te je njen rad u kolekciji Erste banke otkupljen u sklopu „Erste fragmenti 17". Članica je Hrvatske udruge likovnih umjetnika - Split. Od 2022. godine zaposlena je kao vanjska suradnica na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a 2023. upisuje doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, smjer novih medija.