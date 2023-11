Međunarodna konferencija "Ženske politike - Budućnost feminističke borbe"

Već godinu dana svjedočimo okupljanju ekstremista na glavnim trgovima diljem Republike Hrvatske koji zazivaju dokidanje ženskih prava. Po broju femicida i žrtava nasilja Hrvatska je visoko na poziciji u Europskoj uniji, a domaći zakonski okviri i sudska praksa i dalje pružaju utočište za nasilnike te sporu i neadekvatnu zaštitu za žrtve.

Prošle je godine u 12 hrvatskih gradova ubijeno 13 žena, a ove godine bilježimo pet okarakteriziranih femicida i nekoliko pokušaja femicida. Femicid još uvijek ne poznaje niti jedan zakon u regiji, a Hrvatska je treća u Europskoj uniji po broju ubojstava žena. Iako je nakon poraznog izvještaja Group of independent Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO-a) o provođenju Istanbulske konvencije u Hrvatskoj najavljen prijedlog zakonskih izmjena koji ide u smjeru zaštite žena, u iščekivanju potpore prijedlogu pitamo se je li spremna ujedno i uspješna implementacija tih promjena poznajući sustav i njegove kapacitete. U deset mjeseci 2022. godine evidentirano je 1571 kazneno djelo nasilja u obitelji.

Izvješće za 2023. godinu, kako je najavljeno iz MUP-a, pokazat će porast kaznenih djela nasilja u obitelji. Iako taj podatak ujedno znači da žene u sve većem broju prijavljuju nasilje, svjesni smo da na svaki prijavljeni slučaj postoji bar još toliko neprijavljenih. Žrtve ne vjeruju sustavu - s pravom, jer smo u samo nekoliko proteklih mjeseci svjedočili tome da je nasilje katkad kazneno djelo, katkad prekršaj, katkat nesretan slučaj. Ovisno o tome tko je počinitelj.

U jeku preispitivanja i sve glasnijih poziva na dokidanja ženskih prava, organiziramo ovu konferenciju s nekoliko važnih pitanja: koliko žena treba biti ubijeno da bi se stvorila odlučna politička volja da se nasilje nad ženama tretira kao urgentno političko i društveno pitanje? Koliko žrtava možemo previdjeti i prešutjeti? Koliko godina treba proći da žene prestanu biti drugotne u Hrvatskoj?

Preispitujemo trenutne i buduće politike zajedno s međunarodnim i lokalnim aktivistima/cama, umjetnticima/cama, političarima/kama, novinarima/kama te brojnim drugim zaintersiranim građanima/kama - u nadi za jednakopravnom, sigurnijom i svjetlijom budućnosti ženskih prava i budućnosti feminističke borbe za ostvarivanje potpune jednakosti..

Detaljan program konferencije "Ženske politike - budućnost feminističke borbe" objavljujemo uskoro s imenima svih sudionika/ca iz Hrvatske i Europe.