Otvorenje izlozbe: Katarina Blagojević - Nitko više ne stanuje ovdje

Autonomni kulturni centar kroz program Galerija Siva poziva vas na otvaranje izložbe NITKO VIŠE NE STANUJE OVDJE umjetnice Katarine Blagojević. Otvorenje će se održati u srijedu, 10. rujna 2025. u 19:00 sati u Galeriji Siva (Pierottijeva 11, Medika). Izložba ostaje otvorena do 14. rujna, svakodnevno od 17:00 do 20:00 sati.

Katarina Blagojević u svom radu propituje granice između digitalnog i stvarnog života, istražujući kako naša prisutnost na društvenim mrežama oblikuje odnose, bliskost i ljudskost. Kroz kritiku najraširenije ovisnosti našeg vremena - one o internetu - autorica ukazuje na mehanizme moći i otuđenja koji nas pretvaraju u „kneževe interneta", lišene iskrenosti i stvarne povezanosti.

Nitko više ne stanuje ovdje

U prekrasnoj - mladoj, mišićavoj, sisatoj i guzatoj kneževini interneta

kneževi interneta su prečesto, kao što to vladari vole biti, mračne sile,

a ne ljudi.

Bez iskrenosti i bliskosti

i s kim,

ljudi postanu neljudi.

Ludi za moći, a ne ljudi.

O autorici:

Katarina Blagojević rođena je u Novoj Gradiški. Diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te informacijske znanosti, smjer knjižničarstvo, u Zadru. Izlagala je na Adria Art Annaleu (Narodni heroj, 2015.; Sme-će, 2019.; Apstraktni origami, 2023.) i Almissa Open Art (U potrazi za Almissom, 2024.).