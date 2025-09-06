U novijoj produkciji akademskog slikara Damira Medvešeka istaknutog suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika ističu se nizovi ciklusa s pojedinim dominantnim bojama koje daju osebujni, specifični karakter.

Riječ je ili o plavoj, crvenoj ili žutoj boji koja doista dominira u kompoziciji, u seriji slika s skupinom hektičnih motiva različitih oblika i površina, izrazito apstraktnih.

Medvešek vješto i nadahnuto spaja raznovrsne forme u čudesni svijet zamišljaja, ovdje dajući posebnost žutoj boji, koja se doista izdvaja, iskače jednostavno i zacijelo označava zlato, bogatstvo, blago, skupocjenu rijetkost.

Da, zlato je rijetko i osobito je vrijedno, kao i sve ono što je dobro, rijetko je i izrazito vrijedno.

Misli li ovom prigodom Medvešek o dobroj strani čovječanstva ili upozorava na onu lošu stranu koju smo imali tako često puta prigodu upoznati u tegobnoj ljudskoj povijesti.

Da, sve što je dobro, rijetko je.

Žuti ciklus Damira Medvešeka otvara nebrojene dileme, podupire upite, pa i danas, što je u stvari dobro a što nije?

Sjajni, zagonetni ciklus velikog majstora likovne umjetnosti Damira Medvešeka.