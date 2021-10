Otvorenje izložbe fotografija Marka Majstorovića

U četvrtak, 28. listopada 2021. s početkom u 19 sati Galerija Modulor Centra za kulturu Trešnjevka otvara izložbu fotografija Marka Majstorovića. Marko Majstorović, akademski slikar i fotograf, djeluje kao samostalni umjetnik u HZSU-a. Fotografira cijeli život, a zadnje desetljeće isključivo se bavi analognom fotografijom.

Fotoaparat kojim je fotografija napravljena kao i vrsta filma prema autoru su sudionici procesa stvaranja i na taj način im odaje poštovanje, njima i njihovim tvorcima. Radi na LEICA 135 mm i srednjem formatu 120 i 220. Autor sam kontrolira proces u tamnoj komori što mu daje mogućnost eksperimentiranja.

Iz teksta kataloga:

"Grad je u svojoj biti jedan kaotični niz linija i slojeva boje - idealna premisa za oblikovanje društvenih i likovnih zaključaka, u isto vrijeme. Nedovršenost grada je vječna i ponekad frustrirajuća baš kao i moguć likovni problem koji vizualnim angažmanom možeš probati riješiti. Marku je uspjelo da mu urbani fotografski uradci dišu brojnim planovima, pa i da se nevažno iz pozadine najednom nametne kao ključan moment...

... Na ovim fotografijama uspostavljana je nova (i moderna) ideja svakodnevnog urbanog krajolika, komentar je često u podtekstu. No Marko ide i dalje - svaka fotografija je precizno ispričana priča koja u sebi sadrži uzrok i posljedicu. Ovdje se kreiraju tragovi poezije pa na kraju krajeva dolazi i do precizno sročenih lirskih pjesama, no samo u slučaju ako se prepustiš i opustiš. Rezultati mogu biti duhoviti neočekivani spojevi. Debela kuharica, motocikl, prozor suvenirnice i reklama low-profile skrpanog biznisa....

I u inat šarenoj stvarnosti iz reklama, sve se odvija u jednostavnom crno-bijelom prostoru. Na kraju alkemija odradi dodatnu samoću u tamnoj komori jer radi se o analognoj fotografiji."

Žarko Jovanovski



Izložba se može pogledati besplatno od 28.10. do 19.11. 2021. svakog radnog dana od 10 do 20 sati u Galeriji Modulor, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb.