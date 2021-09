Otvorenje izložbe Branko Đukić: Ne znam da crtam

Otvorenje izložbe predviđeno je za četvrtak 3. rujna 2021. od 20.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11 (Medika).

Izložba je otvorena do 7. rujna, svaki dan, osim nedjelje od 17.00 - 20.00. sati.

NE ZNAM DA CRTAM

Svaki od izloženih radova u galeriji „Siva" (bar nekim svojim djelom) je iskopiran prema već postojećim kadrovima iz stripova, fotografija i reprodukcija poznatih, manje poznatih i nepoznatih umjetnika. Oni su nastali kao reakcija na rigidan pristup iz socijalističkih udžbenika likovne metodike prošlog stoljeća u kojima se često navodi: „ ...dešava se da mala djeca precrtavaju, i to najčešće neukusne slike, a to negativno utječe na njihov izraz i pogrešno im razvija ukus. Ovo se događa naročito onoj djeci koja su obdarenija i čije se grafičke sposobnosti brže razvijaju. U ovom slučaju je u pitanju pogrešno usmjeravanje dječjih sposobnosti, pa je od tuda ispravljanje ovakvog utjecaja dosta delikatan posao..."

Koketirajući sa ovim i sličnim citatima nebo i voda su na svim crtežima obilježeni plavom bojom, tarva zelenom, a sunce žutom. Iz tih razloga sve je napravljeno uglavnom drvenim bojicama, flomasterima i drugim tehnikama koje su karakteristične za predškolski uzrast .

Iako na prvi pogled radovi djeluju kao da su otisnuti u sito-tisku (ili nekoj drugoj, modenijoj print tehnici), sve je nacrtano ručno, bez ikakvih pomagala.

Na kraju svakog čina stvaranja autor na neki način ošteti ili čak uništi rad, pa od takvog materijala napravi nešto novo. Tim povodom on poziva i posjetioce koji žele da naprave nešto slično na njegovim radovima slobodno pristupe tom procesu, jer će time doprineti neprekidnosti i sinergiji novog stvarnja. Branko Đukić

Rođen 22.06.1966. godine u Zrenjaninu.

Završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Jovana Rakidžića.

Magistrirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Slobodana Roksandića.

Član U.L.U.S. -a i U.L.U.P.U.D.U.S -a.

Samostalne izložbe:

1996. Izložba crteža, Galerija doma kulture „Studentski Grad", Beograd

2000. Izložba crteža, Savremena galerija, Zrenjanin

2004. Izložba crteža, Galerija Narodnog muzeja, Kikinda

2004. Izložba crteža, Galerija „Progres", Beograd

2007. Izložba crteža, Galerija Zadužbine Ilije M. Kolarca, Beograd

2008. Izložba crteža, Galerija U.L.U.V.-a, Novi Sad

2009. Izložba crteža, Galerija „Vladimir Maržik" Kraljevo

2009. Izložba crteža, Galerija „ Dvorište" Pančevo

2009. Izložba crteža, Galerija „Laza Kostić" Sombor

2012. Izložba crteža, Galerija „Kulturni Centar" Kikinda

2014. Izložba crteža, Galerija „Kulturni Centar" Vrbas

2014. Izložba crteža, Galerija „Hepi" S.K.C. Beograd

2016. Multimedijalna izložba, Galerija doma kulture „Studentski Grad", Beograd

2017. Izložba crteža, Galerija U.L.U.V.-a, Novi Sad

2021. Izložba crteža, Mala Galerija „Laza Kostić" Sombor

2021. Izložba crteža, Galerija SIVA , Zagreb Važnije kolektivne izložbe:

1992. „Međunarodno zlatno pero Beograda" Muzej 25 maj, Beograd

1994. Izložba crteža, galerija F.L.U. Beograd

1995. VIII Bijenale jugoslovenskog studentskog crteža, Dom kulture, Beograd

1995. Bijenale akvarela, Narodni muzej, Zrenjanin

1996. Zrenjaninski likovni salon, Savremena galerija, Zrenjanin

1997. Izložba novoprimljenih članova U.L.U.S.-a, Galerija U.L.U.S. Beograd

1997. III beogradski bijenale crteža i male plastike, Paviljon

„Cvijeta Zuzorić", Beograd

1998. Karlovački salon mladih umetnika, Sremski Karlovci

1998. Zrenjaninski likovni salon, Savremena galerija, Zrenjanin

2000. Forma, M.S.U. Novi Sad

2002. Forma, M.S.U. Novi Sad

2002. Izložba asamblaža i kolaža, Mala galerija U.L.U.P.U.D.U.S-a Beograd

2004. „Međunarodno zlatno pero Beograda", galerija „Progres", Beograd

2005. VII beogradski bijenale crteža i male plastike, paviljon

„Cvijeta Zuzorić", Beograd

2006. 38. majska izložba U.L.U.P.U.D.U.S.-a Beograd

2007. „Međunarodno zlatno pero Beograda", galerija „Progres", Beograd

2007. VIII beogradski bijenale crteža i male plastike, Umetnički paviljon

„Cvijeta Zuzorić", Beograd

2008. 40. majska izložba U.L.U.P.U.D.U.S.-a Beograd

2008. Umetnost u Vojvodini danas, Novi Sad, Zrenjanin, Sombor, Subotica...

2012. Izložba slikara Srbije, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić" Beograd

2013. Trijenale proširenih medija, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić" Beograd

2015. 11. Bijenale akvarela , „Savremena galerija" Zrenjanin

2021. Prolećna izložba „Nevidljivi Portret" Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić" Beograd Nagrade:

Nagrada za crtež na osmom bijenalu jugoslovenskog studentskog crteža, Dom kulture, Beograd