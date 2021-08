Milton Glaser - izložbe gradom...

Zahvaljujući velikoj donaciji, vizualnih identiteta i plakata za široku paletu naručitelja, autora Miltona Glasera (1929. - 2020.), njujorške zaklade Aliis Inserviendo Consumor Foundation (AIC FOUNDATION INC.) trima institucijama: Udruzi bivših učenika ŠPUD-a Zagreb - UBU, Muzeju za umjetnosti i obrt te Muzeju suvremene umjetnosti, ove ćemo jeseni zajedničkim izložbenim programom od rujna do listopada u Zagrebu obilježiti godišnjicu smrti jednog od najznačajnijih i najutjecajnih svjetskih dizajnera. Radovi Miltona Glasera zagrebačkoj su publici ranije predstavljeni izložbom u Galeriji suvremene umjetnosti 1979. godine (crteži, plakati, omoti ploča i dr.) te izložbom Drawing is Thinking 2015. godine (crteži i ilustracije) u Izložbenom salonu Izidor Kršnjavi.

Milton Glaser sklanjao se od ideje da ga se definira i on je za nas dizajnere i umjetnike prvenstveno stručni uzor, netko čiji jedinstven rad ne možeš zaobići u praksi jer je na samom vrhu dizajnerskog promišljanja, likovne estetike i specifičnog umjetničkog senzibiliteta i najvažnije, to je rad koji ti odmah priraste srcu. Naziv njegovog njujorškog studija "ART IS WORK" govori za sebe, ili citati "RECI ISTINU" i "Manje nije nužno više", samo su neki od mnogih Glaserovih zapisa i promišljanja kojima pokreće ponajprije onu najmlađu publiku, svoje studente, dok je njega rad sa studentima pri School of Visual Arts (SVA) držao budnim i živim u svakodnevnom stvaralaštvu. Njegov pak ikonički logotip „I ♥NY" ili plakat za Boba Dylana čine ga prepoznatljivim široj javnosti već desetljećima. Stoga je od velikog značaja da upravo sinergijom najstarije obrazovne umjetničke institucije i dva iznimno važna muzeja u Hrvatskoj i međusobnoj potpori u postpotresnoj situaciju u gradu Zagrebu predstavimo javnosti donaciju radova Miltona Glasera za koju nas je zadužila AIC fundacija, a posebice naporom njezinih predstavnika, Krešimira Penavića i Mirka Ilića koji je i stručni suradnik na projektu, a veći dio donacije je i osobno predao ovo ljeto. Organizatori projekta i izložbi dakle su ISO - Izložbeni salon Izidor Kršnjavi / Škola primijenjene umjetnost i dizajna / UBU / Botanički vrt PMF-a, Muzej za umjetnost i obrt i Muzej suvremene umjetnosti, a kroz tri izložbe domaća publika moći će se upoznati s preko 80 reprodukcija plakata selektiranih iz Glaserovog velikog opusa plakata, 80 izvornih plakata iz donacije s velikim brojem plakata tematski vezanih za škole i fakultete te preko 100 dizajnerskih minijatura (poput memoranduma, posjetnica...) iz vizualnih identiteta koje je kreirao za niz prvenstveno američkih tvrtki i institucija - od korporacija poput DC Comics do njujorških restorana i dobrotvornih organizacija. Izložbeni program bit će predstavljen na sljedećim mjestima i rasporedu:

3. - 24. 9. 2021. Izložba plakata na otvorenom / ISO - Izložbeni salon Izidor Kršnjavi / Škola primijenjene umjetnost i dizajna / Trg Republike Hrvatske 11 / 21. - 31. 10. 2021. Botanički vrt PMF-a /, Trg Marka Marulića 9A

21. 9. - 17. 10. 2021. Izložba vizualnih identiteta / Muzej za umjetnost i obrt, Trg Republike Hrvatske 11

21. 9. - 24. 10. 2021. Izložba plakata i projekcija filma / Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17

Prvu u nizu izložbi otvaramo 3. 9. 2021. u 12 sati ispred ŠPUD-a koja će ujedno biti i press konferencija projekta te vas ovom prilikom pozivamo na istu. Ostala događanja i otvorenja izložbi bit će organizirana u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, stoga su i datumi podložni izmjenama.