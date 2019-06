Otvorene prijave za Sony World Photography Awards

Prijave za 13. izdanje međunarodno priznatog natjecanja Sony World Photography Awards službeno su otvorene i besplatne za sve sudionike na www.worldphoto.org .

Natjecanje 2020. godine obilježava uvođenje kategorije Životna sredina u okviru Profesionalnog natjecanja, čime se prepoznaje značaj predmeta za suvremene umjetnike, kao i novog formata u okviru Natjecanja za mlade, kako bi se angažirali i nagradili mladi fotografi širom svijeta.

Objavljeni su i dobitnici Sony benefit programa za 2019. godinu. Izabrani među pobjednicima i onima koji su bili u užem izboru na Sony World Photography Awards 2019, benefit program tvrtke Sony daje umjetnicima slobodu da stvaraju nova djela ili razvijaju dugoročne projekte. Pravi primer toga je novi film Alys Tomlinson, koja je ponijela titulu Fotografa godine 2018, financiran Sony benefit programom koji je dobila, a bit će premijerno prikazan ovog ljeta na festivalu fotografije Rencontres d'Arles u Francuskoj. Film je nastavak Ex-Voto, nagrađene serije ove umjetnice iz 2018. godine.

Nakon što je 25.000 ljudi vidjelo izložbu pobjedničkih fotografija i radova koji su bili u užem izboru natjecanja iz 2019. godine, isti radovi bit će izloženi na međunarodnoj turneji. Nakon izložbe u Japanu 1. lipnja, bit će prikazana i u Njemačkoj, Italiji, Indiji i Meksiku, pružajući priliku publici širom svijeta da vidi najbolje suvremene fotografije od prošle godine.

Ekološka pitanja u novom Profesionalnom natjecanju

Profesionalno natjecanje bira ozbiljne radove u deset različitih kategorija umjetnika koji se bave umjetničkom fotografijom i foto-novinarstvom, i nagrađuje one koji pomiču granice onoga što fotografija može prikazati. Nova kategorija Životna sredina potaknuti će umjetnike da se bave ekološkim problemima koji utječu na svijet, a pobjednicima i odabranim fotografima u užem izboru dana je globalna platforma na kojoj mogu prikazati svoj rad.

Govoreći o direktnim rezultatima pobjede, talijanski umjetnik Federico Borella izjavio je: „Osvajanje titule Fotografa godine zа 2019. godinu jedna је od najvažnijih stvari za moju karijeru i moj život. Ova vrsta vidljivosti je nevjerojatna, jer omogućava mom radu da dopre do globalne publike. Moj telefon je počeo zvoniti odmah nakon objave pobjednika i od tada nije prestao! Ljudi žele čuti priču koju želim ispričati. Kako da tražim išta više od toga?"

Žiri je izabrao Federica Borellu za sveukupnog pobjednika 2019. godine zbog moćnog fotografskog eseja o ljudskim utjecajima na klimatske promjene u Tamil Nadu, u Indiji.

Nova prilika za mlade fotografe u usponu

Novo Natjecanje za mlade omogućit će mladim fotografima od 12 do 19 godina da prijave do tri fotografije mjesečno od lipnja do prosinca 2019. Svakog mjeseca će drugačija tema i žiri će jednom mjesečno birati pobjednika i uži izbor natjecatelja. Sedam pobjednika koji su izabrani tijekom ovih mjeseci natjecat će se za titulu Fotografa godine u okviru Natjecanja za mlade.

Mjesečna struktura je primijenjena kako bi se novim fotografskim talentima pružilo više mogućnosti da budu prepoznati, a svima koji su se prijavili dodatno će pomoći i stručni savjeti na teme koje se obrađuju na mjesečnoj razini.

Osim Profesionalnog i Natjecanja za mlade, SWPA 2020 obuhvata i Otvoreno natjecanje, koje nagrađuje izuzetne fotografije u deset kategorija i Studentsko natjecanje, za fotografije studenata širom sveta. Program Nacionalnih nagrada se također održava u više od 60 zemalja i slavi lokalne fotografske talente.

Na natjecanju se ocjenjuje anonimno, što svim fotografima širom sveta pruža jednake šanse da ih prepozna žiri koji čine vodeći stručnjaci u industriji, kao i da pobjede.

Ukupan fond nagrade od 60.000 američkih dolara i digitalna oprema tvrtke Sony dijele pobjednički fotografi, a mnogi od njih ići će u London kako bi prisustvovali godišnjoj ceremoniji dodjele nagrada. Svi fotografi koji su ušli u uži izbor dobivaju priliku prikazati svoje radove na izložbi Sony World Photography Awards, koja će biti otvorena u Londonu, pre nego što bude prikazana globalno. Na natjecanju iz 2019. godine zabilježeno je 327.000 prijava iz 195 zemalja. Za više detalja o svim natjecanjima i kategorijama posjetite www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards .

Dobitnici Sony benefit programa za 2019. godinu

Svjetska organizacija za fotografiju i tvrtka Sony posvećeni su pružanju podrške suvremenim fotografima i doprinosu daljem razvoju fotografske kulture širom sveta.

Sony benefit program, uveden 2016. godine, otvoren je za pobjednike i one koji su u užem krugu Profesionalnog i Studentskog natjecanja. Dobitnici profesionalnih benefit programa za 2019. godinu su Yan Wang Preston iz Velike Britanije, Ed Thompson)iz Velike Britanije, Kohei Ueno iz Japana i Thomas Uusheimo iz Finske. Svako od njih dobiva 7.000 američkih dolara i Sony digitalnu opremu za snimanje kako bi stvarali nove radove po izboru.

Studentski benefit program za 2019. godinu dodijeljen je Joelu Daviesu, umjetnička škola Central St Martins, Velika Britanija, Samu Delawareu, Pacific Union College, Sjedinjene Američke Države i Tobiasu Kristensenu, Danska škola medija i novinarstva, Danska. Svako od njih dobiva 3.500 američkih dolara i od njih je naručeno da kreiraju novu seriju fotografija, radeći kao tim.

Rezultati rada svih dobitnika benefit programa biti će prikazani na izložbi Sony World Photography Awards 2020. godine. Više o Sony benefit programa možete saznati na adresi: www.worldphoto.org/sony-grant.