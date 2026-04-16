Otvorene prijave za jubilarni ciklus projekta Kaufland škola voća i povrća

Kaufland je otvorio prijave za novi ciklus svog najdugovječnijeg projekta koji se ove godine provodi desetu godinu zaredom. Prijave za sudjelovanje u projektu Kaufland škola voća i povrća za školsku godinu 2026./2027. otvorene su do 28. travnja 2026.

Projekt i ove godine donosi priliku osnovnim školama diljem Hrvatske da svojim učenicima tijekom cijele školske godine osiguraju redovitu opskrbu svježim voćem i povrćem. Sve javne osnovne škole koje ne naplaćuju školarinu mogu se prijaviti putem online obrasca u navedenom razdoblju.

Nakon završetka prijava, od 13. do 26. svibnja, kupci će putem Kaufland Card aplikacije imati mogućnost glasati za školu kojoj žele dati podršku te će za svaku poslovnicu Kauflanda - njih 52 - kao i za Logističko-distributivni centar, biti odabrana po jedna partnerska škola.

Kaufland ovim projektom kontinuirano doprinosi poticanju zdravih prehrambenih navika kod djece osiguravajući dostupnost svježih namirnica tijekom školskih dana. Od početka projekta do sada osigurano je više od 1200 tona voća i povrća za partnerske škole diljem Hrvatske.

„Deset godina kontinuiranog rada na ovom projektu pokazuje da postoji stvarna potreba i interes zajednice za ovakvom podrškom. Veseli nas što i u jubilarnoj sezoni možemo školama omogućiti da svakodnevno obogaćuju prehranu svojih učenika", istaknula je Iva Čabraja, voditeljica Odjela za društveno odgovorno poslovanje u Kauflandu.