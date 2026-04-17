Nova platforma za zračne luke

Schneider Electric, globalni lider u energetskoj tehnologiji, lansirao je Integrated Platform Operations Center (IPOC). Radi se o inteligentnoj platformi za zračne luke koja povezuje energiju, imovinu i procese u jedinstveno okruženje u stvarnom vremenu. Cilj je pomoći operativnim timovima u poboljšanju učinkovitosti, povećanju otpornosti sustava i ubrzanju dekarbonizacije.

Očekuje se da će se broj putnika više nego udvostručiti do 2040. godine. Međutim, mnoge zračne luke i dalje koriste više od 30 izoliranih sustava (nepovezani IT ili operativni sustavi) za upravljanje terminalima, kopnenim pristupom, te zračnom stranom (airside = operativna zona piste i kretanja zrakoplova). Nedostatak integracije ograničava operativnu učinkovitost i otežava donošenje odluka u stvarnom vremenu. Istovremeno, zračne luke suočene su s rastućim pritiscima, uključujući postizanje Net Zero ciljeva do 2050. te upravljanjem rastućim troškovima energije koji čine 10-15% operativnih troškova.

Izgrađen na AVEVA softverskoj platformi, IPOC objedinjuje energiju, automatizaciju i industrijsku inteligenciju u jedinstvenu operativnu platformu koja povezuje većinu sustava, dionika i ključnih procesa u zračnoj luci. Važne prednosti rješenja:

Operativna izvrsnost zračne luke : IPOC pruža jedinstveni pregled svih sustava (airside, terminal, landside) uz kontekstualne informacije koje poboljšavaju koordinaciju i donošenje odluka u stvarnom vremenu.

Iskustvo putnika : Kontekstualizirani podaci omogućuju operaterima bržu reakciju na poremećaje kroz ranije otkrivanje problema i učinkovitije upravljanje incidentima (prioritetizacija i rješavanje problema).

Optimizacija energije i emisija : Integracijom podataka o potrošnji energije u stvarnom vremenu s operativnim podacima, IPOC omogućuje usklađivanje potrošnje s potražnjom bez narušavanja iskustva putnika.

Skalabilnost i standardizacija: Arhitektura temeljena na predlošcima i objektno orijentiranom pristupu ubrzava implementaciju i omogućuje standardizaciju modela imovine bez dodatnih troškova. Rješenje već pokazuje konkretne rezultate u velikim zračnim lukama.

U Barcelona El Prat zračnoj luci, implementacija slične platforme AVEVA System Platform zamijenila je 20 fragmentiranih sustava te povećala opseg nadzora s 35.000 na više od 700.000 signala. Platforma je omogućila povezivanje operacija terminala, prtljage, HVAC sustava i elektrane u jedinstveni pregled, čime su smanjeni energetski i resursni gubici te povećana učinkovitost. To je bilo važno za podršku velikim proširenjima, uključujući novi terminal, pistu i satelitsku zgradu, uz istovremeno poboljšanje iskustva putovanja za više od 29 milijuna putnika.