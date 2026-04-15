Održan performans protiv megafarmi

Zelena akcija i Prijatelji životinja danas su ispred Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije održali prosvjedni performans te iznijeli zahtjeve za odbacivanje planova 2 investitora za 24 projekta megafarmi, klaonica i pratećih pogona na području Sisačko-moslavačke, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Pozvali su na novi prosvjed koji će se održati 25. travnja u Sisku, uz okupljanje od 10 sati na Glavnom kolodvoru.

"Nije gotovo, dok nije gotovo"

Sudionici su stajali ispred Ministarstva u majicama s porukom „Nije gotovo, dok nije gotovo!", držeći natpise gradova i općina u kojima se pogoni planiraju. Upozorili su na stalno otkrivanje novih planiranih projekata, od kojih je svaki već sam po sebi razoran, dok zajedno čine golem industrijski sustav koji prijeti devastirati Hrvatsku i otvoriti vrata štetnim investicijama.

"Ako se ovi projekti realiziraju, Hrvatsku čekaju smrad, gnoj, štetni plinovi, zagađena voda, loša radna mjesta i uništenje domaćih gospodarstava. To je katastrofa za prirodu, zdravlje ljudi, lokalne zajednice i gospodarstvo. Pozivamo građane iz cijele Hrvatske da stanu uz Sisak, Petrinju, Apatiju, Sunju, Lekenik, Popovaču, Veliku Ludinu i sva ostala mjesta u kojima se planira realizacija ovih projekata. Pozivamo sve da obrane Kupu, Muru, Dravu, Veliki Pažut i Lonjsko polje te zaštite djecu i sve sugrađane uz čije bi se vrtiće, škole i domove gradile klaonice i megafarme. Pridružite nam se na prosvjedu u Sisku 25. travnja kako bismo zajedno poručili da Hrvatska ne pristaje na ovakvu budućnost!", izjavio je Luka Heljić iz Prijatelja životinja.



Zahtjevi prema Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije

Organizatori upozoravaju da, unatoč obustavi realizacije klaonice i bioplinskog postrojenja u Sisku nakon građanskog pritiska, realizacija ostalih projekata i dalje traje.

Od Ministarstva traže obustavu svih postupaka procjene utjecaja na okoliš radi provedbe integralne procjene svih projekata, reviziju izdanih pozitivnih Rješenja o procjenama utjecaja zahvata na okoliš, reviziju Rješenja prema kojima glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu nije potrebna te stratešku procjenu utjecaja za cijelo područje planirane intervencije.

„Uloga Ministarstva je osigurati da se utjecaji zahvata ocjene u njihovoj ukupnosti prema objektivnim kriterijima koji su potrebni za njihovo funkcioniranje u stvarnom životu, prema pretežnoj namjeni zahvata, sukladno uputama Komisije, a ne isključivo prema karakterizaciji zahvata od strane investitora.", izjavila je Dora Sivka iz Zelene akcije.



Prosvjed u Sisku ima nacionalnu važnost

Organizatori poručuju da ovo nije samo pitanje spornih projekata, već nacionalni presedan koji će odrediti smjer Hrvatske: hoće li otvoriti vrata štetnim projektima i postati poligon za prljavu industriju ili će izabrati održivi razvoj uz zaštitu resursa i interesa građana. Ističu da je, unatoč dosadašnjim prosvjedima i obustavi jednog postupka, pritisak nužno nastaviti jer ostali projekti i dalje napreduju. Upravo zato pozivaju građane da im se pridruže 25. travnja u Sisku kako bi jasno pokazali da otpor ne jenjava i da su građani udruženi za spas Hrvatske.

Poziv na prosvjed i informacije o planiranim pogonima pronađite na www.prijatelji-životinja.hr.