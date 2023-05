Otvorena je 21. Queer Zagreb Sezona

Sinoć je u Zagrebačkom plesnom centru otvoren 21. Queer Zagreb premijernom izvedbom predstave Heroes Brune Isakovića i Mije Zalukar pred prepunim gledalištem i uz brojna poznata imena te izaslanstvo predsjednika Republike i predstavnike Grada Zagreba. Predstava Heroes je na programu i večeras u 20 sati, a Queer Zagreb za sutra najavljuje gostovanje slovenske produkcije Turingov stroj u režiji Ivice Buljana.

TURINGOV STROJ:

Zapisi o Alanu Mathisonu Turingu, njegovom matematički sjajnom umu i povijesnim činjenicama oko njegova života su prije svega iznenađujući i zanimljivi. Mnogo je teoretskih spekulacija o njegovom istraživanju te utjecaju koje je imalo i još uvijek ima na razvoj umjetne inteligencije. Mnogi tekstovi govore o Turingovu radu koji je bio ključan za rješavanje Enigme tijekom Drugog svjetskog rata, o znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Manchesteru, o Christopheru Morcomu, njegovom više nego dobrom i prerano preminulom prijatelju te o njegovoj vlastitoj tragičnoj sudbini. U tadašnjem neprijateljski nastrojenom društvu, bio je primoran podvrgnuti se kemijskoj kastraciji koja mu je prouzročila fizičke i mentalne promjene te ograničenje brzine, vještine, humora, predanosti i usredotočenosti. Međutim, priču o Turingu možemo razumjeti i na drugačiji način, kroz oči nevjerojatna čovjeka koji je svojim uvijek mladim i zaigranim umom prekoračio granice svog vremena. On nije gledao na ljudski mozak samo kao znanstvenik, već kao čovjek koji shvaća širinu ljudskog duha i uma.

Nakon hrvatske premijere Turingova stroja u Zagrebačkom plesnom centru, večernji i noćni program Queer Zagreba rezerviran je za spektalularni Vogue Ballroom s više od 60 sudionica i sudionika koji će se održati u klubu Željezničar pred više od 500 ljudi u publici.

Vogue ballovi nova su senzacija današnjih izlazaka, druženja, i posebna vrsta partyja za kojom je Zagreb (malo je reći) poludio. Mnogi su razlozi iza toga; vogue ballovi ne podnose osuđivanja, nikakve oblike netolerancije, diskriminacije i predrasuda - i otvoreni su svima. Ples vogue i cijela ballroom kultura nastali su u afroameričkoj i latinoameričkoj LGBTIQ+ zajednici u New Yorku s ciljem da pruže siguran prostor gdje svatko može izraziti vlastiti identitet, odnosno biti ono što želi. Jedan od osnivača vogue/ballroom scene u Hrvatskoj je Boris Vrdoljak, na vogue sceni poznatiji kao Boris 007, a ove godine udružuje snage s udrugom Domino. Time u sklopu 21. Queer Zagreb sezone u Klub Željezničar donosi najšareniji ball do sad: The Queer Icons Kiki Ball.

Raspored:

19.5. | 20:00 HEROES (Bruno Isaković i Mia Zalukar) u Zagrebačkom plesnom centru

20.5. | 19:00 TURINGOV STROJ (Ivica Buljan) u Zagrebačkom plesnom centru

21.5. | cijeli dan FAKI OPENING & QUEER ZAGREB CLOSING u AKC Attacku