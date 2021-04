Otkrijte tajne užitke bez imalo srama

Od postanka svijeta pa sve do danas, seksualnost je misterij koji nas fascinira. U modernom svijetu gdje se društvo mijenja iz sekunde u sekundu, više nego prije smo skloniji seksualnost gledati kao spektar. Točnije, radi se o shvaćanju kako su seksualni identitet i orijentacija složeni i nije ih moguće jednostavno klasificirati. Istovremeno, sagledavanje seksualnosti kao spektra omogućuje ljudima da identificiraju svoje želje, te umjesto da govorimo o dva suprotna pola seksualnost sagledavamo kao široku lepezu mogućnosti i izbora.

Budite pozitivni. Oslobodite se srama.

LELO nikad nije podržavao status quo, i upravo je zbog toga uvijek pomicao granice svojih mogućnosti kako bi ponudio nešto uistinu vanserijski namijenjeno istraživačima koji su spremni uroniti u neotkriveno more užitaka - ljudima koji su u potpunosti u doticaju sa svojim seksualnim željama, koji s ponosom ističu svoje posebnosti i nikad se plaše biti drugačiji od ostalih. Fetiši, po svojoj definiciji, razlikuju se i odskaču od normi koje društvo klasificira kao ''prihvatljivo''. Fetiš možemo opisati kao nešto što kod osobe izaziva uzbuđenje koje ne mora uvijek biti seksualno. Upravo zbog toga što postoje različite vrste fetiša, teško ih je u potpunosti definirati. No, ipak imaju nešto zajedničko - pristanak druge osobe i kvalitetna komunikacija. Istražujući sami sebe, spoznat ćete što vam se sviđa, što vam se ne sviđa, no kako se to uvijek može promijeniti s vremenom, bitno je da otkrijete granice do kojih ste spremni ići i držite ih se.

Sad kad znate malo više o fetišima, dopustite nam da vam ih malo više približimo. Cilj nam je ukloniti osjećaj srama koji se vežu uz seksualnost i fetiše, te pokazati na koje sve načine se možete osloboditi ''okova'' u spavaćoj sobi! U želji da vam što bolje prenesemo i opišemo sve nijanse fetiša i fetišista, krenimo na putovanje u povijest kako bismo vam prikazali koliko su zapravo duboko ukorijenjene stigme i stereotipi.

Duga povijest seksualne slobode i izričaja koji su u nekom povijesnom razdoblju bili smatrani neprihvatljivima i nenormalnima dokazuje kako izrugivanje drugih zbog njihovih strasti, nažalost, nije novost u društvu. Fetiši i seksualne prakse povezane s njima čine samo dio povijesti patološkog seksualnog ponašanja. Nije problem samo u društvu koje je vezalo etiketu srama uz fetiše, već je problem nastao i kod mnogih stručnjaka za mentalno zdravlje koji nisu imali dostatnu obuku i koji su onda sa svojim neznanjem prosuđivali stanje svojih pacijenata. Fetiši su dugo vremena bili nevidljivi, no čim su postali vidljivi bili su okarakterizirani kao devijantno i nedopušteno ponašanje. Čak je Svjetska zdravstvena organizacija neke vrste fetiša klasificirala kao poremećaje. Zašto se to toliko dugo toleriralo? Zbog toga što je dugo vremena u društvu prevladavalo uvjerenje kako se radi o manjini što je služilo kao opravdanje za krivu i nepravednu perspektivu o fetišima.

Do početka prošlog desetljeća, ako bi ljudi otkrili svoju sklonost prema fetišima postojala je opasnost da izgube svoj posao ili da ih se obilježi nepodobnim roditeljima. Tada se dogodila velika prekretnica. 2010. godine, stručnjaci za mentalno zdravlje dobili su niz smjernica koje su bile početak razumijevanja, prihvaćanja i učenja o seksualnosti u njezinom punom sjaju. Porastom seks pozitivnog feminizma došlo je do smanjenja tolerancije na seks negativnost. Još veća pobjeda dogodila se kada je Američko psihijatrijsko udruženje prestalo klasificirati fetiše i BDSM kao bolesti. Ukratko, prevladao je stav kako je seks stvar između dvije odrasle osobe koje su dale svoj puni pristanak, te tu nema prostora za klasificiranje stvari kao normalne ili nenormalne. Zajedno su došla i otkrića kako je seksualna sloboda i istraživanje fetiša zdravo, nekima čak i ljekovito. Kada pričamo o sreći i seksualnom zadovoljstvu, ne postoji prostor za sram!

Ispravljanje duboko ukorijenjenog shvaćanja kako je seks sramotan, loš i/ili da se može opisati samo kao dva suprotna pola, dokazuje kako smo dosegli višu razinu svjesnosti, demistificirajući i slaveći različita područja seksualnosti usvajanjem holističkog i prirodnijeg pristupa seksualnosti, seksualnom zdravlju i užitku. Iako su fetiši brzo postali dio naše svakodnevice, i dalje su tabu. Svi smo mi proizvod našeg okruženja, a čini se kako se to pogotovo odnosi na seks i sve nekonvencionalne seksualne želje koje držimo u sebi. Iz tog razloga, ponižavanje drugih osoba zbog njihovih fetiša najopasnija je vrsta ugnjetavanja jer ju čine skrivanje, poricanje, bijeda i samoća. Ono napada našu bit i temeljni integritet.

Kako bismo se riješili srama, moramo se suočiti s vlastitim predrasudama i naučiti što više o svojim željama, istražiti svijet seksualnih želja i njihovo ostvarenje kako bismo se mogli distancirati od njih. Kako bismo proširili dijalog i pomogli u izgradnji mostova do inkluzivnijeg društva (kroz edukaciju i proizvode), LELO zagovara povećanu otvorenost prema raznim perspektivama.

