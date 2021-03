Kome je teže biti vjeran - ženama ili muškarcima

Nevjera je uvijek loša stvar, pa čak i kad ste u vezi koja nema nikakvog zajedničke stvari... no, tada se obično kreće prema nevjeri.

Usput, danas lakša nego ikad, uz sve mogućnosti komunikacije i upoznavanja ljudi s istim željama, no nije se samo to promijenilo, pokazalo je britansko istraživanje čiji su rezultati iznenadili i same istraživače.

Naime, mitovi kažu da su muškarci nevjerni po definiciji, neki tvrde čak i genetski, pa bi bilo očekivano da među pripadnicima jačeg spola ima puno više nevjernih nego među ženama. No, rezultat je, barem za one koji se furaju na macho spike, porazan jer su brojke sljedeće: partnerice vara samo 9 posto muškaraca ... a nestašno je čak 25 posto žena!?

Razlozi nevjere su, naravno, potpuno različiti jer je muškarcima puno lakše odvojiti seks od osjećaja, što je ženama priličan problem. Upravo iz tog razloga muškarci koji imaju zadovoljavajući seksualni život kod kuće iskorištavaju priliku za nevjerom jednostavno zato što im se ukazala prilika.

S druge strane, žene su u potrazi za bijegom od stvarnosti koja im ne odgovara, lošeg braka ili veze koja nema perspektive i u kojoj se osjećaju loše.

Ipak, uz ovaj razlog sve je češći i jedan koji se inače pripisuje muškarcima - čisto zadovoljstvo, ništa više, ništa manje. Pa onda ljudi govore da seksualna revolucija nije dala rezultate ...