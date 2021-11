Osvrt na novu samostalnu izložbu Mladena Žunjića

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić 15.studenoga otvara svoju novu samostalnu izložbu u zagrebačkom Europskom domu za koju je odabrao više od dvadeset slika, ulja i akrila na platnu, 150 x 100cm i 100 x 100 cm, jednostavnog ali istodobno i složenoga naziva - Različitost apstrakcije. Izložba je otvorena do 6.prosinca 2021.

Žunjić je poznat ne samo u slikarskim krugovima,nego i kod široke publike kao autor koji kontinuirano i strastveno stvara, nižući ciklus za ciklusom, sve na većim formatima, nesputano se igrajući ali i predano istražujući i bojom, kompleksnim kolorom i svijetom raznolikih motiva koji su se vremenom izborili za trajniju nazočnost u odabiru istih.

Žunjića je slikarska pustolovina, puta u nepoznato, vodila od vrlo širokog spektra oblika koji nastavaju i žive na njegovim slikama, međusobno se dodirujući, lebdeći ili mirujući, gibajući se stalno, to je ključno, do mrlja i točkica boje koje plutaju u prostoru, do snažnog i sveprisutnog simbola oka, koga često zapažamo na pojedinim slikama, ali tu je i razbuktali plamena boje, erumpirani koloristički vodoskoci.

Žunjić slika i bilježi raznovrstan život svojih formi koje inkliniraju stalnoj mijeni, nikada zadovoljne trenutnim stanjem i likom, to je svijet u promjeni, svijet nezaustavljivih pravaca, za koje se ne zna kamo idu i što će biti uopće s tim silnicama vrlo opipljive energije.

Ova aktualna izložba ulja i akrila na platnu slikara Mladena Žunjića nudi dovoljno prostran uvid u djelo ovoga autora i njegov stvaralački nerv, ambiciju i shvaćanje umjetnosti.

Žunjić je, nije nevažno reći, autor obimnog, kompleksnog opusa, s nizom uspjelih energetski nabijenih kolorističkih kompozicija s mnoštvom nefigurativnih motiva.

Žunjićevo slikarstvo obilježeno je s još jednom osobitom karakteristikom, naime svaka njegova pojedina slika aktivno svojim likovnim ustrojem komunicira s gledateljem i bojom i unutarnjim značenjima,otvarajući mu se, snažno ga privlačeći s još jednim svojim oružjem, dekorativnošću jer su i boje i znakovi na ovim djelima vitalni i otporni i nose radost, radosnu poruku svima.

Izloženi izbor ulja i akrila Mladena Žunjića neprijeporno govori o autorovoj autorskoj zrelosti i nikada zadovoljenoj radoznalosti, koja ga neprekidno vuče prema novim ciklusima.