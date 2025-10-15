Osnovan People and Culture HUB

Osnovan je People & Culture HUB, prva hrvatska strukovno-znanstvena udruga posvećena razvoju organizacijske kulture i ljudi kao ključnog izvora poslovne vrijednosti. Udruga okuplja vodeće praktičare, voditelje odjela za razvoj ljudskih potencijala te profesore s Ekonomskog, Fakulteta hrvatskih studija i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s ciljem da ljudsku dimenziju poslovanja učini strateškom, održivom i mjerljivom - utemeljeno na znanosti i etici.

„Organizacijska kultura je strateško pitanje opstanka. Naš je cilj ljude i kulturu učiniti mjerljivim izvorom poslovne vrijednosti s jasnim metrikama, pravednim sustavima i vidljivim učinkom na rezultat", istaknuo je Dario Car, predsjednik Udruge People & Culture HUB

Zajednica stručnjaka koja oblikuje budućnost rada

Udruga nastaje kao odgovor na promjene koje donose digitalizacija, globalna konkurentnost i nove generacije zaposlenika. Fokus je na znanstveno utemeljenim primjenjivim rješenjima i standardima dobre prakse u području rada i kulture. U svijetu gdje se tehnologija može replicirati, organizacijska kultura postaje jedinstvena konkurentska prednost. Ona određuje koliko brzo organizacija uči, koliko promovira suradnju i koliko dugo zadržava ljude. P&C HUB integrira poslovnu i ljudsku dimenziju upravljanja te zagovara strateški položaj funkcije ljudskih potencijala na razini izvršnog vodstva.

Zašto je danas potrebna ovakva udruga?

Hrvatsko tržište rada prolazi kroz velike promjene, a P&C HUB nudi stručno i neutralno mjesto dijaloga između države, poslodavaca i akademske zajednice. Od posebnog su interesa sljedeća područja:

Integracija i raznolikost radne snage.

Transparentnost i pravednost sustava nagrađivanja prema europskim standardima.

Razvoj vještina i otpornosti kroz stalno usavršavanje i prekvalifikaciju zaposlenika.

Donošenje poslovnih odluka na temelju mjerljivih podataka o ljudima i kulturi, a ne na temelju dojmova.

Plaće, pravednost i psihologija očekivanja

P&C HUB analizira kako objava referentnih vrijednosti, poput minimalne plaće, oblikuje percepciju pravednosti i politike nagrađivanja. Pravodobna i transparentna komunikacija, jasno definirani kriteriji složenosti posla te dosljedno informiranje zaposlenika ključni su za održavanje povjerenja i angažiranosti.

P&C HUB će redovito objavljivati metodološke smjernice i komunikacijske okvire koji organizacijama olakšavaju pravednu provedbu promjena u sustavu plaća.

Ekonomski okvir i ulaganje u ljude, usavršavanje i prekvalifikacija kao partnerstvo

Unatoč rastu minimalne plaće, produktivnost rada u Hrvatskoj zaostaje za prosjekom EU. Brze promjene tržišta rada traže kratke, mjerljive i primjenjive edukacije. HUB potiče suradnju struke, ministarstava i obrazovnih institucija na razvoju mikrokvalifikacija koje odgovaraju stvarnim potrebama tržišta i različitih sektora, uz definirane ishode učenja i mjerljive pokazatelje učinka.

Pet stupova djelovanja HUB-a

Zajednica i razmjena znanja - povezivanje stručnjaka i učenje kroz mentorstvo. Edukacija i razvoj - People Experience Lab, Culture Circle, Leadership Studio. Praksa i politike - istraživanja, smjernice i preporuke. Inovacije i tehnologija - people analytics, HR tech suradnje, pilot-projekti. Vidljivost struke - godišnje nagrade, studentske inicijative, suradnja s medijima.

Znanstvena i stručna podrška

Rad HUB-a podupiru Znanstveno vijeće (predstavnici akademske zajednice) i Savjetodavno vijeće stručnjaka iz područja organizacijskog razvoja, psihologije rada i vodstva, koji osiguravaju kvalitetu, mjerljivost i etičke standarde.

Od vizije prema učinku

Vizija HUB-a je postati referentna točka struke ljudskih potencijala (People & Culture) - mjesto gdje se spajaju istraživanja, praksa i stvarne priče ljudi u organizacijama. „Ne promatramo promjene, već ih pokrećemo. Želimo graditi okruženja u kojima ljudi napreduju, a organizacije ostvaruju održive uspjehe", poručuju iz HUB-a.

Poziv na uključivanje

People & Culture HUB otvoren je za sve profesionalce, istraživače i organizacije koje žele oblikovati budućnost rada. Članovima su dostupni interdisciplinarna zajednica, alati i istraživanja, edukacijske i mentorske prilike te mogućnost sudjelovanja u projektima koji podižu kvalitetu rada.

Članovi Savjetodavnog i Znanstvenog vijeća

Savjetodavno vijeće:

Antonija Kapovic,

Bruna Kostelac Košir,

Dunja Vorkapić,

Maja Darija Škrljak,

Marija Felkel,

Mirela Kotarac,

Romina Ivančić Maćešić,

Szabolcs Annus,

Tanja Pureta,

Tome Barić

Znanstveno vijeće:

prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić (FFZG)

izv. prof. dr. sc. Maja Parmač Kovačić (FFZG)

izv. prof. dr. sc. Masa Tonkovic Grabovac (FHS)

prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (EFZG)

dr. sc. Veseljka Lovric (Solveron)