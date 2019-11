Orgazam u snu - kako do njega?

Mokri snovi vežu se obično uz muškarce, koji se pokoji put probude "mokrih gaća" od noćne polucije, no znate li da orgazam u snu mogu doživjeti i žene?

Ako nikad niste doživjeli noćno zadovoljstvo bez pomoći partnera, možda vam se sve ovo čini nevjerojatnim, no ne podcjenjujte mogućnosti svog uma.

"Iako se orgazam manifestira kroz tjelesne senzacije, zapravo je riječ o procesu koji se odvija u mozgu", rekla je za HuffPost Vanessa Marin, seksualna terapeutkinja i kreatorica tečaja za žene o postizanju orgazma Finishing School. "Ne treba nam fizička stimulacija da bi se to dogodilo", dodaje Marin.

Može li se neuhvatljivi orgazam u snu nekako naštimati, odnosno možemo li dok smo budni instruirati tijelo kako da se ponaša u snu?

Seksualni terapeuti tvrde daje moguće.

Ljudi su sposobni doživjeti orgazme u snu. Sjetimo se samo dječaka u pubertetu i mokrih snova. Neki muškarci ih proživljavaju čak i u ranoj odrasloj dobi. I dok će oni ujutro zateći fizički dokaz ograzma na plahtama ili pidžami, žene, zbog svoje fizionomije, neće. To ne znači da se nije dogodio.

Istraživanje provedeno na Institutu Kinsey pokazalo je da je 80 posto muškaraca i 40 posto žena barem jednom u životu svršilo u snu.

Neki ljudi jedino u snu i mogu doživjeti orgazam. Kažu, atda su opušteni i na putu do klimaksa im ne stoji nikakva prepreka.

Žene ne razmišljaju kako izgledaju i jesu li seksi, što često čine tijekom seksualnog odnosa, već se prepuštaju užitku.

Na žalost ne postoji recept koji djeluje 100 posto, odnosno ne možemo narediti mozgu da nam priušti nezaboravnu noć, no vrijedi učiniti sve što je u našoj moći da slatko sanjamo.

Psihologinja sa Sveučilišta Florida Laurie Mintz, autorica knjige "Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters - And How to Get It", otkriva trikove koji mogu pomoći.

Spavajte na trbuhu - ili u bilo kojem položaju u kojem osjećate pritisak na genitalne organe.

Čitajte, gledajte ili razmišljajte o nečem seksi prije spavanja - u snu se ponavljau stvari iz jave, osobito one kojima smo se bavili tijekom prethodnog dana. Stoga, znate što vam je činiti.

Potrudite se imati što više orgazama u javi - "Što se više seksamo, to su nam apetiti veći, a to podiže vjerojatnost za orgazme u snu", zaključuje psihologinja Mintz.

Sada znate što vam je činiti prije spavanja. Trikove isprobajte već večeras.