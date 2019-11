Klitoris je ipak ključan za reprodukciju?

Klitoris nije stvoren samo da ženi priušti užitak, već je ključan za reprodukciju, zanimljiva je pretpostavka znanstvenika kojom su pobili teoriju da klitoris ima jednu jedinu funkciju.

Znanstvenici su otkrili kako klitoris, kada je nadražen, potiče mozak da izazove brojne reakcije u ženskom tijelu koje će ga pripremiti za snošaj i oplodnju.

To uključuje pojačanu cirkulaciju u vaginalnom području, pojačanu lubrikaciju, oksidaciju i povišenu temperaturu u tom predjelu, no ono što je najbitnije, dovodi do promjene položaja cerviksa.

U novom položaju cerviks sprječava spermije da prebrzo stignu do maternice, povećavajući pritom, koliko god paradoksalno zvuči, njihovu mobilnost.

70-ih godina prošlog stoljeća vladal je mišljenje da ženski orgazam igra bitnu ulogu u oplodnji jer izaziva kontrakcije vaginalnih mišića koje pomažu spermi da se kreće u pravom smjeru i dođe do cilja.

Do kraja stoljeća ova teorija je odbačena u znanstvenim krugovima, no zadržala se među ljudima. Jačanjem feminizma postaje sve manje popularna.

Studija objavljena u spomenutom časopisu pokazala je da klitoris ima dvije ključne uloge prokreativnu (reprodukcija) i rekreativnu (užitak).

"Često ponavljana mantra da je jedina reprodukcija klitorisa izazivanje seksualnog užitka kod žene, sada je zastarjela. Fizički dokazi su očiti", tvrdi autor studije dr. Roy Levin.