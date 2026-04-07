ORB premijerno u Zagrebu

ORB su heavy-psych power trio iz Geelonga (Australija) koji spaja doom rifove, fuzzirani proto-metal i kozmički groove. Bend čine Zak Olsen, Daff Gravolin i John Zacharias, a od spontanih jam sessiona razvili su se u jedno od najzanimljivijih imena australske underground psihodelične scene.

Ako voliš Black Sabbath, King Gizzard ili acid psych - ovo ne propuštaš.

Debitantskim izdanjem Womb (2015) najavili su svoj dolazak, dok su albumima Birth (2016) i Naturality (2017) učvrstili prepoznatljiv zvuk - kombinaciju težine nalik Black Sabbathu, psihodeličnih ekspanzija i neobičnih melodija.

Nakon kratke pauze vraćaju se s albumom Tailem Bend (2024), gdje šire zvuk prema psych-popu i funk utjecajima, a 2025. objavljuju singl Mind Over Matter / End Times, inspiriran ranim rhythm & bluesom 60-ih, koji je premijerno predstavljen na KEXP radiju.

Uživo, ORB su sirovi, glasni i hipnotični - improvizacijski trio koji balansira između klasičnog hard rocka i psihodeličnih eksperimenata.

Detalji:

Datum: 11.06.2026.

Lokacija: Vintage Industrial Bar, Zagreb

Vrata: 20:00

Početak: 21:15

Ulaznice: 15,00 / 18,00 | Dirty Old Shop / Grif bar / Entrio

Online prodaja: https://www.entrio.hr/event/orb-u-vintageu-31275