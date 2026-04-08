CocoRosie sredinom lipnja u Boogaloou

Nakon dugih, predugih 17 godina američki eksperimentalni glazbeni duo CocoRosie vraća se s bendom u Hrvatsku omađijati Boogaloo svojim prepoznatljivim "New Weird America" stilom i poprilično avangardnim nastupom. Sestre Sierra i Bianca Casady već dva desetljeća zauzimaju posebno mjesto na svjetskoj alternativnoj sceni, okupljajući predanu publiku diljem Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike. U kalendare valja upisati 14. lipnja kao datum ove izuzetne svečanosti jer bit će im to jedini koncert u regiji. Pretprodajna cijena ulaznica iznosi 37 eura i mogu se kupiti preko Hangtime weba, dok će na dan koncerta, ako ih ostane, koštati 40 eura.

Fizičke ulaznice bit će uskoro dostupne u Dirty Old Shopu, dok je early bird rasprodan.

Sestre Casady prepoznatljive su po osebujnom spoju poetičnih tekstova, eteričnih vokalnih harmonija i neobičnih glazbenih elemenata poput lo-fi dječjih instrumenata, klasične instrumentacije i ritmova koji prkose žanrovskim granicama. Njihov umjetnički projekt od samog početka spaja glazbu, kazalište, modu i suvremenu umjetnost.

Sierra je klasično školovana operna pjevačica i kazališna glumica, dok je Bianca afirmirana pjesnikinja, kazališna redateljica i vizualna umjetnica. Zajedno kroz glazbu i scenski izraz istražuju teme ljepote i tuge kolektivnog ljudskog iskustva. Njihov rad često propituje društvene norme, koristi ironiju i igru te otvara prostor za raspravu o ljudskim pravima i društvenim tabuima.

Tijekom karijere koja traje od 2003. objavile su osam studijskih albuma, a najsvježiji među njima, prošlogodišnji "Little Death Wishes" s 12 novih pjesama, promovirat će ovom prilikom u Boogaloou.

Osim koncertnih turneja i festivalskih nastupa diljem svijeta, duo je skladao originalnu glazbu za nekoliko kazališnih projekata renomiranog redatelja Roberta Wilsona, uključujući predstave "Peter Pan", "Pushkin's Fairy Tales", "Edda" i "Jungle Book". CocoRosie su također surađivale s ansamblom Kronos Quartet na njihovu Jazz Festivalu u San Franciscu, gdje su razvijale nove skladbe koje će rezultirati zajedničkim albumom.

Izvan glazbenog rada, Bianca Casady izlagala je svoje vizualne radove u međunarodnim galerijama te režirala nekoliko eksperimentalnih kazališnih predstava, dok je Sierra Casady nastupala s brojnim orkestrima i opernim projektima širom svijeta. Kao interdisciplinarni umjetnički projekt, CocoRosie i dalje ostaju jedinstvena pojava na suvremenoj umjetničkoj i glazbenoj sceni i zato bi bila prava grehota propustiti njihov toliko očekivani povratak u Hrvatsku. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme!