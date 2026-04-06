12 zanimljivosti koje (vjerojatno) niste znali o Kyleu Eastwoodu

Kyle Eastwood, globalno prepoznati jazz glazbenik i skladatelj, 6. svibnja 2026. stiže u Kino SC na svoj prvi zagrebački nastup. Nakon dugih 16 godina ponovno će se predstaviti hrvatskoj publici, ovaj put s programom "Eastwood by Eastwood", intimnom koncertnom večeri u kojoj se susreću jazz i filmska glazba.

Ulaznice za sjedeći koncert u pretprodaji su dostupne po cijenama od 39, 43 i 47 eura putem Hangtime ticketinga i u Dirty Old Shop, dok će na dan koncerta biti skuplje za pet eura.

Evo nekoliko zanimljivih crtica o Kyleu, njegovom privatnom i umjetničkom životu:

1. Prezime koje otvara vrata, ali ne svira umjesto tebe

Njegov otac Clint Eastwood jedan je od najutjecajnijih ljudi Hollywooda. Kyle ima šestero polubraće i polusestara, među kojima su i glumci Scott Eastwood i Francesca Eastwood. No karijeru u jazzu nije dobio, jednostavno ju je morao odsvirati.

2. Odrastao je u kući u kojoj je jazz bio standard, ne iznimka

Glazba je u obitelji Eastwood bila svakodnevica. Clint je veliki ljubitelj jazza i svira klavir, majka Maggie također, a baka je bila profesorica pjevanja u zboru na Northwestern Universityju. Drugim riječima, jazz mu nije bio otkriće, nego okruženje.

3. Krenuo je s filmom, ali ga je glazba "preotela"

Studirao je film na University of Southern California, no brzo je shvatio gdje zapravo pripada. Odrastanje uz Milesa Davisa i Theloniousa Monka napravilo je svoje.

4. Debi koji nije igrao na "sigurno"

Album "From There to Here" (1998.) nije bio projekt na valu prezimena, nego ozbiljan ulazak u jazz scenu. Kritika ga je odmah smjestila među relevantne autore contemporary jazza.

5. Upoznavao je legende i i svirao s najboljima

Tijekom karijere susreo je Dizzyja Gillespiea i Sarah Vaughan, a surađivao s glazbenicima poput Erika Truffaza, Stéphanea Belmonda i Jackyja Terrassona.

6. Kontrabas u prvom planu je rijetkost na sceni

Njegov glavni instrument je kontrabas, uz električni bas. No važnije je da razmišlja kao skladatelj. Njegovi koncerti imaju dramaturgiju, ne samo setlistu i to Kylea svakako čini posebnim

7. Kvartet koji traje desetljećima

"Kyle Eastwood Quartet" osnovao je početkom 90-ih i s njim i danas nastupa širom svijeta. Prije toga brusio se kroz studijski rad i jazz-fusion scenu Los Angelesa, uključujući legendarni klub "The Baked Potato".

8. Devet filmova s ocem, ali kao autor, ne kao "sin"

Sudjelovao je u glazbi za niz filmova Clinta Eastwooda, uključujući "Mystic River", "Million Dollar Baby" i "Gran Torino".

9. Filmska nominacija kao potvrda

Za "Letters from Iwo Jima" bio je nominiran za nagradu Chicago Film Critics Association, zajedno s Michaelom Stevensom. Jazz i film su spoj koji kod njega itekako dobro funkcionira.

10. Glazba i izvan Hollywooda

Radio je i na filmu "Rails & Ties" svoje sestre Alison Eastwood, kao i na dokumentarcu "Homme Less" (2014). Njegov rad ide znatno šire od velikih produkcija.

11. Europa ga je prigrlila prije Amerike

Posebno je popularan u Francuskoj, gdje je izgradio snažnu publiku. Album "Paris Blue" (2004.) izravno je inspiriran tim razdobljem života.

12. "Eastwood Symphonic" osobni je potpis, ne tribute

Na ovom projektu reinterpretira filmsku glazbu Clint Eastwood kroz jazz i orkestralne aranžmane. Rezultat nije nostalgija što bi se možda na prvu očekivalo, nego potpuno nova perspektiva.

