« Televizija
objavljeno prije 2 sata i 12 minuta
COOL ;)

Ono: Dobrodošli u Derry kreće 27. listopada

HBO je objavio službeni trailer za novu HBO Original seriju „Ono: Dobro došli u Derry“ (IT: Welcome to Derry) čija će premijera biti 27. listopada na HBO Max streaming platformi

IT: Welcome to Derry
IT: Welcome to Derry (Arhiva)
Više o

HBO Max

,

Ono: Dobrodošli u Derry

Premijera na HBO kanalu bit će 27. listopada u 20:00 h. Nove epizode osmodijelne sezone izlazit će tjedno, sve do finala sezone u ponedjeljak, 15. prosinca.

Dramsku seriju razvili su Andy Muschietti i Barbara Muschietti, kao i Jason Fuchs. Andy Muschietti će režirati više epizoda ove originalne serije.

Smještena u svijet Stephena Kinga, serija „Ono: Dobro došli u Derry" temelji se na Kingovom romanu „Ono" i proširuje viziju koju je uspostavio filmaš Andy Muschietti u dugometražnim filmovima „Ono" i „Ono: Drugo poglavlje".

U glavnim ulogama su Taylor Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso i Bill Skarsgård.

Seriju produciraju HBO i Warner Bros. Television. Izvršni producenti su Andy Muschietti i Barbara Muschietti (preko svoje produkcijske kuće Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee i Dan Lin.

24.09.2025. 12:03:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh