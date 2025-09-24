Ono: Dobrodošli u Derry kreće 27. listopada
HBO je objavio službeni trailer za novu HBO Original seriju „Ono: Dobro došli u Derry“ (IT: Welcome to Derry) čija će premijera biti 27. listopada na HBO Max streaming platformi
Premijera na HBO kanalu bit će 27. listopada u 20:00 h. Nove epizode osmodijelne sezone izlazit će tjedno, sve do finala sezone u ponedjeljak, 15. prosinca.
Dramsku seriju razvili su Andy Muschietti i Barbara Muschietti, kao i Jason Fuchs. Andy Muschietti će režirati više epizoda ove originalne serije.
Smještena u svijet Stephena Kinga, serija „Ono: Dobro došli u Derry" temelji se na Kingovom romanu „Ono" i proširuje viziju koju je uspostavio filmaš Andy Muschietti u dugometražnim filmovima „Ono" i „Ono: Drugo poglavlje".
U glavnim ulogama su Taylor Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso i Bill Skarsgård.
Seriju produciraju HBO i Warner Bros. Television. Izvršni producenti su Andy Muschietti i Barbara Muschietti (preko svoje produkcijske kuće Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee i Dan Lin.
