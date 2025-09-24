Ono: Dobrodošli u Derry kreće 27. listopada

Premijera na HBO kanalu bit će 27. listopada u 20:00 h. Nove epizode osmodijelne sezone izlazit će tjedno, sve do finala sezone u ponedjeljak, 15. prosinca.

Dramsku seriju razvili su Andy Muschietti i Barbara Muschietti, kao i Jason Fuchs. Andy Muschietti će režirati više epizoda ove originalne serije.

Smještena u svijet Stephena Kinga, serija „Ono: Dobro došli u Derry" temelji se na Kingovom romanu „Ono" i proširuje viziju koju je uspostavio filmaš Andy Muschietti u dugometražnim filmovima „Ono" i „Ono: Drugo poglavlje".

U glavnim ulogama su Taylor Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso i Bill Skarsgård.

Seriju produciraju HBO i Warner Bros. Television. Izvršni producenti su Andy Muschietti i Barbara Muschietti (preko svoje produkcijske kuće Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee i Dan Lin.