Mini serija o pljački Kim Kardashian

Eksplozivna nova trodijelna dokumentarna serija o istinitim zločinima ponovno otkriva jednu od najšokantnijih pljački poznatih osoba u posljednjem desetljeću. Streaming platforma HBO Max najavljuje novu dokumentarnu seriju „Inside The Kim Kardashian Heist", koja će imati premijeru 29. rujna. Sva tri nastavka bit će odmah dostupna za gledanje u cijelosti.

Radnja je smještena u vrijeme Paris Fashion Weeka i vraća nas u noć 2016. godine kada je Kim Kardashian, vjerojatno najpoznatija žena na svijetu, bila držana na nišanu u svojoj hotelskoj sobi i opljačkana za nakit vrijedan više od šest milijuna dolara. Uz ekskluzivne izjave očevidaca i svjedoka - od hotelskog konsijerža koji je preživio dramu do jednog od članova bande koji je sve izveo - dokumentarac donosi nova saznanja o događaju koji je opisan kao „najveća pljačka u Francuskoj u posljednjih 50 godina".

Serija prikazuje dosad neispričana svjedočanstva, forenzičke detalje policijske istrage i nevjerojatne preokrete koji su uslijedili, razotkrivajući kako je skupina ostarjelih profesionalnih kriminalaca, kasnije prozvana „Grandpa Gang", izvela pljačku koja je šokirala cijeli svijet.