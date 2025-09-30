SkyShowtime za početak jeseni donosi nove naslove

SkyShowtime je ove jeseni pripremio bogat izbor novih i uzbudljivih filmskih i serijskih naslova, pa da vidimo i koje ćemo gledati.

Serije

Psići u ophodnji (Sezona: 11 Epizoda: 9) - Sve epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 4. listopada . Psići u ophodnji je akcijsko avanturistička serija za djecu vrtićke dobi, a prati skupinu šest štenaca heroja koje vodi desetogodišnji Ryder, zaljubljenik u nove tehnologije. Jedinstvenom kombinacijom sposobnosti rješavanja problema, cool vozila i fizičkog humora, PAW Patrol štite zajednicu u Zaljevu pustolovina.

Nails (Sezona: 1 Epizoda: 8) - Prve tri epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 6. listopada, a svaki tjedan dolazi nova epizoda. Serija Nails priča priču o četiri žene iz različitih društvenih krugova i životne dobi koje se susreću u salonu za nokte. Njihovi se česti susreti razvijaju u neobično prijateljstvo koje će ih povezati i utjecati na najvažniju odluku u njihovim životima: odbaciti ono što su postale i otkriti kakve žene žele biti.

The Cop. A New Chapter (Sezona: 1 Epizoda: 6) - Prve dvije epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 16. listopada, a svaki tjedan dolazi nova epizoda. Službenici Odjela za ubojstva Varšavske metropolitanske policije svakodnevno se suočavaju s nasiljem, smrću i mračnim stranama ljudske prirode. Iskusnim detektivima Banaśu i Jóźwiaku pridružuje se mlada, ambiciozna policajka Tamara Rudnik. Od samog početka bačena je u samo središte brutalnog varšavskog podzemlja, gdje se granice između dobra i zla često opasno zamagljuju.

Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Sezona: 1 Epizoda: 8) - Prve tri epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 18. listopada, a svaki tjedan dolazi nova epizoda. Od 1972. do 1978., 33 mladića su oteta, ubijena i zakopana u podrumu ispod kuće njihovog ubojice. Nitko nije znao što se dogodilo. Zašto? Zato što je ubojica bio šarmantan, duhovit i ugledan u zajednici. Čak je zabavljao je bolesnu djecu odjeven kao klaun.

NCIS: Tony & Ziva (NCIS: Tony i Ziva) (Sezona: 1 Epizoda: 10) - Prve tri epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 27. listopada, a svaki tjedan dolazi nova epizoda. Radnja serije počinje nakon Zivine navodne smrti, kad je Tony napustio NCIS kako bi skrbio za njihovu kćer. Godinama kasnije otkriva se da je Ziva živa i da želi završiti svoju posljednju misiju s NCIS-om prije nego što se vrati u Pariz. Od tada Tony i Ziva zajedno odgajaju svoju kćer Tali. Kada Tonyjevu zaštitarsku tvrtku napadnu, prisiljeni su bježati diljem Europe te pokušati otkriti tko ih proganja, a možda i ponovno naučiti vjerovati jedno drugome.

Mayor of Kingstown (Sezona: 4 Epizoda: 10) - Prve dvije epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 30. listopada, a svaki tjedan dolazi nova epizoda. U četvrtoj sezoni, Mikeov kontrolu nad Kingstownom ugrožavaju novi igrači koji žele ispuniti prazninu nastalu odlaskom Rusa. Rezultat je rat bandi s kojim se Mike mora suočiti i zaustaviti ga prije nego što bande zavladaju gradom. U međuvremenu, njegovi su voljeni u opasnosti većoj nego ikad ranije, a Mike se mora boriti i s tvrdoglavim novim zatvorskim čuvarom kako bi zaštitio svoje ljude dok se istovremeno bori s demonima iz vlastite prošlosti.

Serije koje se nastavljaju

Atomic

Nove epizode: svakog petka

Finale sezone: 17. listopada

Glumačka postava: Alfie Allen, Shazad Latif, Samira Wiley

Dexter: Resurrection

Nove epizode: svakog petka

Finale sezone: 7. studenoga

Glumačka postava: Michael C. Hall, Jack Alcott, David Zayas, Peter Dinklage, Uma Thurman

Suits LA

Nove epizode: svakog četvrtka

Finale sezone: 6. studenoga

Glumačka postava: Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenber

Tulsa King

Nove epizode: svakog četvrtka

Finale sezone: 27. studenoga

Glumačka postava: Sylvester Stallone, Andrea Savage, Dana Delany, Garrett Hedlund

Hitovi za Halloween

Sretan dan smrt

Dostupno za streaming: Sada maca (2019)

Glumačka postava: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine

Također dostupno: Sretan dan smrti 2

Groblje kućnih ljubimaca (2019)

Dostupno za streaming: Sada

Glumačka postava: Jason Clarke, Amy Seimetz

Dostupno: Groblje kućnih ljubimaca 2 i Groblje kućnih ljubimaca (1989)

Vrisak (1996)

Dostupno za streaming: Sada

Glumačka postava: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette

Dostupno i: Vrisak 2 i Vrisak 3

The Ring

Dostupno za streaming: Sada

Glumačka postava: Naomi Watts, Martin Henderson, Brian Cox