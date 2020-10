Online predstava za Svjetski dan mentalnog zdravlja

U trenutnoj je situaciji više nego ikad važno razgovarati o tome kako se osjećamo i brinuti o svojem mentalnom zdravlju. 10. listopada u se cijelom svijetu obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Tim će povodom za simboličnu cijenu putem online streaminga na Vimeo platformi ovaj vikend biti dostupna predstava o mentalnom zdravlju za tinejdžere "U mojoj glavi".

Hit predstava Teatra Tirena premijerno je izvedena u rujnu 2018., a svoju pedesetu izvedbu obilježila je u veljači. Uvrštena je u projekt "Osjećam" koji u suradnji s Gradom Zagrebom provodi umjetnička inicijativa BoliMe, te u programe dva festivala (20. Bitef Polifonija i 22. ASSITEJ festival), dva stručna simpozija (3. Stručni simpozij "Mladi i mentalno zdravlje" i 3. Znanstveno-umjetnički simpozij dramske pedagogije) i dvije manifestacije (2. Zagreb MentalFest i 9. Rijeka psihologije).

"U mojoj glavi" četvrta je zajednička predstava redateljice Tine Hofman i dramaturginje Nine Horvat, nastala s ciljem pokretanja dijaloga i povećanja svijesti o opasnostima mentalnih bolesti. Priča je to o Borni i Vanji, dvoje tinejdžera. Bornu čeka važna odluka i kako vrijeme odmiče, on je pod sve većim pritiskom i ne zna se nositi sa stresom. Postaje tjeskoban i dobija napadaje panike. Vanja se aktivno bavi sportom i ostavlja dojam vesele i samosvjesne osobe. No počinje se osjećati sve lošije a ne zna zašto, gubi interes za stvari koje su je veselile, postaje bezvoljna, nema energije, ne može spavati, obuzima ju depresija. Ni Borna ni Vanja ne znaju kako si pomoći. Kad slomimo ruku, dobijemo upalu pluća ili bilo koju drugu fizičku bolest idemo liječniku. Ali kad nas boli „negdje unutra", ne znamo ili ne želimo potražiti pomoć...

U predstavi igraju Andrej Kopčok, Marijana Matoković i Selma Mehić. Ostatak autorskog tima čine skladatelj Darko Horvat, kostimografkinja Lucija Prstec Smolčec, scenografkinje Ana Rimac i Matea Lemac, oblikovatelj svjetla Domagoj Klasić te dizajner Marko Matijašević.