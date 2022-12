Online podrška depresivnim i anksioznim ljudima

Zahvaljujući jedinstvenoj platformi i globalnoj inicijativi za pružanje sveobuhvatne online podrške u području mentalnog zdravlja Brave Together, ove je godine preko 150 osoba dobilo besplatnu stručnu podršku iz udruge Igra. Inicijativa je i dalje aktivna, iz udruge pozivaju građane svih uzrasta da se jave, a podrška je usmjerena na sve koji se nose s depresivnim i anksioznim poteškoćama.

Prošle godine na inicijativu koju udruga Igra provodi u suradnji s brendom Maybelline NY javilo se nešto više od 350 osoba, a velikom broju prijavljenih volonteri i stručnjaci iz udruge Igra i dalje kontinuirano pružaju podršku. Zbog velikog interesa udruga je ove godine osigurala čak 35 volontera - stručnjaka pomagačkih zanimanja i psihoterapeuta - koji danonoćno rade i bez prestanka kontaktiraju one koji se za podršku jave, razgovaraju s njima te dogovaraju za njih daljnje korake prema poboljšanju mentalnog zdravlja.

Proces započinje ispunjavanjem obrasca na službenoj stranici, a nakon što korisnik ostavi svoje kontakt podatke, u roku od samo 24 sata mu se javlja volonter iz udruge. Nakon inicijalnog razgovora i procjene, volonter korisnika upućuje na stručnu osobu koja će ju voditi kroz cijeli proces psihosocijalne podrške. Takva stručna podrška može uključivati individualne seanse ili grupnu podršku kroz organizirane višekratne susrete. Prema dosadašnjem iskustvu inicijative, za pojedince s anksioznim poteškoćama grupne podrške pokazale su visoku razinu uspješnosti.

„Za podršku nam se ove godine javilo nešto više od 150 ljudi, što s brojkom od prethodne godine čini preko 500 ljudi. Svakodnevno bilježimo veliki interes građana svih uzrasta pa tako i mladih koji se osjećaju depresivno i anksiozno. Brave Together je dugoročan projekt jer želimo što većem broju građana dati priliku da u sigurnom okruženju dobiju stručnu podršku te ih podučiti kako se brinuti za vlastito mentalno zdravlje i efikasno se nositi s najrazličitijim teškoćama. Ovom inicijativom nastojimo potaknuti i one građane koji do sada to nisu htjeli ili mogli, na traženje stručne podrške i usmjerenja", istaknula je Nikolina Vodanović, mag. psych., izvršna direktorica udruge Igra.

Traženje podrške je prvi korak prema brizi o vlastitom mentalnom zdravlju, ali prema njihovom dugogodišnjem iskustvu upravo i onaj najteži, naglašavaju iz udruge. Sve više ljudi pati od anksioznih i depresivnih poremećaja, a očituju u različitim simptomima koji umanjuju kvalitetu života i otežavaju svakodnevicu. Stoga udruga kroz inicijativu građane želi osvijestiti da je sasvim u redu potražiti stručnu pomoć i tako unaprijediti vlastito mentalno zdravlje. Također, svakom korisniku koji se javi za besplatnu online podršku, volonteri osiguravaju individualan pristup kako bi efikasno i stručno pružili najbolju moguću podršku uzimajući pri tome u obzir specifičnosti teškoća s kojima se osoba nosi.

„Veliki odaziv građana pokazuje da se stigma s tema poput mentalnog zdravlja, ali i anksioznosti i depresije, sve više briše. Ljudi, a tako i mladi, kao da sve manje oklijevaju potražiti pomoć i podršku te preuzeti svoju dobrobit u vlastite ruke. Svoj smo doprinos zajednici dali kroz ovu produktivnu suradnju s udrugom Igra koja se nastavila drugu godinu zaredom, a nadamo se da će što veći broj građana iskoristiti priliku za stručnom, sveobuhvatnom, ali i besplatnom podrškom koju Brave Together nudi", rekla je Jelena Aleksić, koordinatorica projekta Brave together.

Pored toga, inicijativom iz udruge žele građanima osvijestiti koje su ključne razlike između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta te ih usmjeriti prema traženju pomoći koja je adekvatna za njihovu poteškoću.