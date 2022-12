Interaktivna igrica koja će osvojiti sve uzraste

Studio Dreamtale Entertainment upravo je lansirao jedinstvenu i impozantnu video igru Marco Polo koja će osvojiti sve ljubitelje gaminga, ali i one koji će to tek postati. Igrica predstavlja Hrvatsku na jedan vizualno zanimljiv i pozitivan način te će oduševiti sve one koji nikada nisu posjetili našu zemlju, dočarati im ljepote koje nas okružuju ili ih jednostavno podsjetiti na dane kada su u Hrvatskoj ljetovali.

Marco Polo je 100% hrvatski projekt čiji su osnivači Josip i Devis, dva entuzijasta iz garaže koji su prije dvije godine pokrenuli ovu veliku priču.

Kreativni direktor i voditelj projekta Josip Makjanić povodom lansiranja igre Marco Polo izjavio je: „Nadam se da će se ova lagana avantura svidjeti onima koji nikada prije nisu bili u Hrvatskoj i nagovoriti ih da je posjete te igračima općenito pružiti jedno pozitivno iskustvo. Također, želja nam je obogatiti naše igre svima razumljivim, jednostavnim mediteranskim humorom i zanimljivim informacijama o lokalitetima na kojima se radnje odvijaju. Dugoročni cilj studija Dreamtale Entertainment jest samoodrživost u proizvodnji, promociji i prodaji video igara za mobilne uređaje i osobna računala, pozicionirajući se u područje „casual gaminga", koji za cilj ima igraču pružiti zabavno i opuštajuće iskustvo jedinstvenog umjetničkog izričaja i dobrog humora. Slijedeći ovu viziju želimo postati vodeći regionalni razvojni studio interaktivnih video igara koje spajaju zabavne i edukativne elemente, jedinstvenom fuzijom kulturne baštine i promocije prirodnih ljepota domovine kroz interaktivnost digitalnog sadržaja."

Roditelji su često u potrazi za zanimljivim sadržajem za svoju djecu, koji će ipak imati i edukativnu komponentnu na interaktivan način. U Dreamtale Entertainment-u vjeruju da vrijeme provedeno u interakciji s digitalnim sadržajem, pogotovo uz galopirajuću stopu digitalizacije, uz zabavu i opuštanje mora nuditi i kvalitetnu informaciju. Tako i roditelji mogu biti mirniji, znajući da će njihova djeca zabavljajući se obogatiti svoje znanje i unaprijediti pogled na svijet oko sebe.

Priča u igri prati protagonista Olivera, mladog Britanca koji u potrazi za svojim ocem dolazi u Hrvatsku čime se upušta u avanturu svog života i rješava misterij Marca Pola. Ključni element igrice Marco Polo je ručno crtana grafika i lagana zagonetka koja se temelji na svjetski poznatim povijesnim ličnostima i legendama, a sadržaj je namijenjen za obitelj s inteligentnim i duhovitim dijalozima prikladnim za sve uzraste i kulture. Igrica se odvija u 9 hrvatskih gradova što egzistira kao izvrsna promocija Hrvatske uz edukativni karakter koji svaku igru čini još vrjednijom igranja.

Igra je dostupna za skinuti na Google Play Trgovini za Android uređaje i na App Store-u za iOS uređaje po cijeni od 4,99 €. Više o ovoj igrici možete pročitati na web stranici dreamtale-entertainment.com , a novosti i zanimljivosti od Dreamtale ekipe aktivno pratite na Facebook stranici i Instagram profilu