Olafur Arnalds u Tvornici kulture 21. studenog

Ólafur Arnalds, cijenjeni islandski producent i multi-instrumentalist, premijerno dolazi u Hrvatsku ove jeseni i to 21. studenog u zagrebačku Tvornicu kulture

Vlasnik nekih od najboljih glazbenih djela atmosferičnog popa i amijentalne elektronike, dolazi u pratnji punog benda i na krilima izuzetnog posljednjeg studijskog albuma "re:member" objavljenog prošle godine

Kada je počeo stvarati glazbu, Ólafur je pisao pjesme za imaginarne filmove iz njegove glave, ne misleći da bi itko drugi htio čuti glazbu koja je produkt njegove introspekcije. Sada je jedan od najpoznatijih svjetskih skladatelja, a ugled je stekao spajanjem neo klasične glazbe s elementima post rock, pop i elektronike

Umjetnik, skladatelj i producent koji spaja emocije i tehnologiju nakon gotovo dvogodišnjih solo turneja po Europi, SAD-u i Australiji sada s bendom donosi novi show kojeg hvali publika i kritika. Zagreb će moći vidjeti jedinstveni nastup kojeg uz Arnaldsa čini i gudački kvartet, perkusionist, dok sam Ólafur se poigrava s pianom i sintisajzerima. Središnji dio live nastupa su i dva samostalna generativna piana koja su pokretana posebno razvijenim programom, a genijalnu tehnologiju razvijao je Ólafur sa svojim timom. Prateći Ólafurove tonove, oni svaki put sviraju pomalo drugačije, čime je svaki nastup jedinstveno iskustvo.

Olafur Arnalds ima široki katalog, od skladanja soundtracka za BBC seriju "Broadchurch" koja ga je još više približila publici i zaslužila mu nagradu BAFTA, The Chopin Project s kojim istražuje klasičnu glazbu ili Island Songs zbog kojeg je putovao na sedam lokacija po Islandu kako bi surađivao s raznim glazbenicima. Osnovao je eksperimentalni techno duo Kiasmos, surađivao je s Nilsom Frahmom na nizu izdanja, a suradnje na filmovima i serijama značajno su lansirale njegovu karijeru.

Glazbeni put je počeo kao bubnjar za mnoge islandske metal bendove, a nakon što je za jedan napisao solo dionice na klaviru, otpočeo je solo karijeru u potpuno novom žanru, te 2007. izbacio album "Eulogy For Revolution". 2010. uslijedio je "...And They Have Escaped the Weight of Darkness", a 2012. "Stare", prvi kolaborativni album s Nilsom Frahmom i EP "Thrown" s projektom Kiasmos, zatim niz solo EP-jeva, kao i album "For Now I Am Winter" gdje je prvi puta upotrijebio vokal.

Službeni četvrti solo album "re:member" predstavlja najznačajniju i najljepšu manifestaciju Arnaldsove glazbene vizije do sada, a slušatelje vodi kroz razne osjećaje i raspoloženja. Može se zamjetiti svaki djelić njegovog rada i utjecaji glazbenih žanrova, kompozicije, soundtrackovi, zvukovi iz prirode, a album je živ i stalno se kreće, jer svaki put čujete nešto novo i dogode se neočekivane stvari. Genijalno izdanje predstavilo je i jedinstveni, za njega rađeni, software Stratus koji šalje upute za dva piana, a ritam i tempo je odredio sam Arnalds kroz svoje sviranje. Album odašilje ideju kako je njegova glazba kontinuum i želju da istražuje nove teritorije.

Album "re:member" je još jedno potpisno djelo koje pokazuje melodije i teksture gdje kompozicija i produkcija idu jedno s drugim, a glazba izaziva snažne emocionalne reakcije. Jedinstvena prilika čuti ovog genijalca s bendom je u zagrebačkoj Tvornici u četvrtak 21. studenog.

Ulaznice

Ulaznice u prodaju kreću u petak 26. srpnja po cijeni od 150 kn, a na sam dan koncerta, ako ih ostane, bit će 180 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.