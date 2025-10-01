Okrugli stol u Saboru o zabrani bučne pirotehnike

Uoči Svjetskog dana zaštite životinja, u četvrtak 2. listopada 2025. u 13 sati u Hrvatskom saboru, održat će se Okrugli stol o potrebi hitnih izmjena Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja i njegovu usklađivanju sa Zakonom o zaštiti životinja. Okrugli stol organizira zastupnica i predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir, a bit će predstavljen prijedlog udruge Prijatelji životinja za zabranu bučne pirotehnike. Rasprava će okupiti predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske veterinarske komore i Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Stručni i institucionalni doprinos raspravi o opasnostima pirotehnike

Predstavnici Klinike za dječje bolesti Zagreb govorit će o primjerima ozljeda djece izazvanih pirotehnikom, Hrvatska veterinarska komora o utjecaju buke na životinje, a Hrvatska vatrogasna zajednica o izazovima uporabe pirotehnike za protupožarnu zaštitu. Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova predstavit će sigurnosne aspekte i europsku praksu u regulaciji pirotehnike.



Petir: Pravo na mir i sigurnost mora biti iznad zabave manjine

„Pravo na mir i sigurnost mora biti iznad zabave manjine. Nažalost, ovoga vikenda tragično je stradala jedna žena, a druga je ozlijeđena zbog ispucavanja signalnih raketa - još jedan dokaz da pirotehnika ugrožava živote. Već ranije sam sazvala okrugli stol u Hrvatskom saboru, s ciljem pokretanja izmjena Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja jer dopuštena pirotehnika i dalje ozljeđuje djecu, ubija životinje, zagađuje okoliš i terorizira zajednice. Inicijativu podržava više od 37 000 građana, koji su na poziv udruge Prijatelji životinja potpisali zahtjev za zabranu bučne pirotehnike i pooštravanje kazni za prekršitelje zakona", izjavila je Marijana Petir.

Oman: Predlažemo zabranu svih bučnih pirotehničkih sredstava

Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja, poručio je: „Korištenje bučne pirotehnike ozbiljno narušava dobrobit djece i osjetljivih skupina građana, uzrokuje srčane udare kućnih ljubimaca i ptica, truje zrak i vodu te nanosi materijalnu štetu. Predlažemo zabranu bučnih kategorija pirotehnike, skraćenje roka prodaje i korištenja, zabranu reklamiranja i prodaje u trgovinama mješovitom robom, ograničavanje broja vatrometa godišnje i zabranu korištenja pirotehnike u blizini ustanova gdje može ugroziti ljude ili životinje. Mnoge države zabranile su pirotehniku s jakim zvučnim učinkom. Zato logično tražimo zabranu sve bučne pirotehnike iz kategorija F2 i F3 čiji je učinak eksplozija, neovisno o komercijalnom nazivu ili obliku proizvoda, a da se svjetlosna pirotehnika dopusti samo na doček Nove godine. Apsurdno je što svi pozivaju na mir i dobro, a zakon sada dopušta korištenje pirotehnike danju i noću, i u dane kada se ništa ne slavi."



Prema zakonskim izmjenama i zaštiti svih

Organizatori poručuju da će se Okruglim stolom otvoriti nužna rasprava o zakonodavnim izmjenama koje bi Hrvatsku svrstale među zemlje koje štite građane, životinje i okoliš od štetnih posljedica pirotehnike. Cilj je, ističu, omogućiti građanima proslavu bez ugrožavanja života i sigurnosti te napokon zakonski stati na kraj svakogodišnjem „bombardiranju" ljudi i životinja. Edukacija i apeliranje na odgovornost su važni, ali su učinkoviti jedino uz strogu i jasnu zakonsku regulativu.

Peticija za zabranu bučne pirotehnike i više informacija o štetnosti pirotehnike za ljude, životinje i okoliš može se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.