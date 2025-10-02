Danas je Svjetski dan životinja s farma

2. listopada obilježava se Svjetski dan životinja s farma - dan žalosti i sjećanja na milijarde životinja koje ljudi zatočuju, muče i ubijaju zbog ogromne potražnje za mesom, mlijekom i jajima. Prema službenim procjenama, svake godine u klaonicama širom svijeta završi više od 90 milijarda kopnenih životinja, a u taj golemi broj nisu uračunate ribe i druge morske životinje, čija se smrt mjeri u tonama.

„Poražavajuće je i bolno što golema većina životinja u mesnoj industriji nikada ne doživi odraslu dob - njihov se život prekida prije nego što su uopće stigle živjeti. Sve to događa se zbog ljudske navike konzumacije proizvoda životinjskog podrijetla, iako nam nisu potrebni i iako imamo na raspolaganju obilje biljnih izvora hrane", ističu iz udruge Prijatelji životinja.

Nevidljiva većina koja pati iza zatvorenih vrata

Životinje s farma čine golem dio živog svijeta: 62 % svih sisavaca na Zemlji čini stoka, a 70 % svih ptica čini perad u uzgoju. Samo u jednom danu ljudi ubiju 900 000 krava, 1,4 milijuna koza, 1,7 milijuna ovaca, 3,8 milijuna svinja, 11,8 milijuna pataka i više od 200 milijuna pilića. „To su brojke koje bi trebale potresti svakoga od nas. Apsurdno je da su, unatoč razmjerima uzgoja i klanja, te životinje gotovo nevidljive u javnosti i da se rijetko prepoznaju kao osjećajna bića koja osjećaju radost, tugu, zadovoljstvo i bol jednako kao i naši psi i mačke", dodaju Prijatelji životinja.

Naglašavaju da unatoč tome što ih se u reklamama prikazuje idilično, njihova stvarnost je drukčija: „Genetske manipulacije, prenapučene hale bez zraka i sunca, prisilna reprodukcija, oduzimanje mladunaca i konačno - klaonica. Generacijama se uči djecu da krave daju mlijeko, a kokoši jaja. Činjenica je da životinjama nitko ništa ne 'daje' - sve im se oduzima, a na kraju i sam život."



Aktualni slučajevi - afrička svinjska kuga i salmonela

Patnju tih životinja u Hrvatskoj dodatno ilustriraju aktualni slučajevi bolesti. Zbog afričke svinjske kuge, u proteklim mjesecima i sada usmrćene su na tisuće svinja, dok se u industriji jaja bilježe masovna usmrćivanja kokoši. U bjelovarskoj tvrtki Gala zbog nalaza salmonele usmrtili su više od 100 000 kokoši, a istu sudbinu nedavno je doživjela i tvrtka Lukač kojoj je inspekcija naložila likvidaciju čak 163 000 kokoši. „Ovi slučajevi pokazuju da su životinje zarobljene u neprirodnom sustavu u kojemu ih tretiraju kao robu. Kada se pojavi bolest, masovno ih ubijaju i završavaju ili spaljene ili prerađene u mesne proizvode. Njihovi životi svedeni su na brojke i gubitke u industriji", ukazuju Prijatelji životinja.



Farmski uzgoj odgovoran je za 57 % emisija stakleničkih plinova

Uz etičke razloge, proizvodnja mesa, mlijeka i jaja ima golem ekološki otisak - odgovorna je za 57 % emisija stakleničkih plinova i troši 83 % svjetskog poljoprivrednog zemljišta, uz zagađenje i potrošnju pitke vode: „Rješenje je prelazak na biljnu prehranu, koja može prepoloviti emisije, smanjiti potrebu za zemljištem za tri četvrtine i potrošnju vode za petinu. Svaki obrok prilika je da prestanemo podržavati industrijski uzgoj i učinimo razliku - za životinje, planet i nas same", poručuju Prijatelji životinja.



Birajmo biljnu hranu umjesto životinjske!

Na Svjetski dan životinja s farma sjećamo se njihovih života, ali i pozivamo na stvaranje drukčije budućnosti. „Zamišljamo svijet u kojem se domaće životinje ne iskorištavaju, već poštuju kao pojedinci koji zaslužuju život vrijedan življenja. Sustavna transformacija prehrambenog sustava zahtijeva angažman institucija i građana, ali moć promjene ima svatko od nas. Možemo ju započeti već danas birajući biljnu hranu umjesto životinjske. Izbor itekako postoji - uz mnoštvo žitarica, mahunarki, gljiva, povrća, voća, sjemenki i orašastih plodova, tu je pregršt raznog biljnog mesa i biljnih mliječnih proizvoda", zaključuju Prijatelji životinja.

Kratki film o nevidljivim životinjama u Hrvatskoj i edukativna brošura „(R)evolucija mesa" nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.