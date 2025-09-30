Za 100 godina Međunarodnog dana zaštite životinja

Na Međunarodni dan zaštite životinja, u subotu 4. listopada 2025. godine, posjetitelje očekuje edukativno-zabavni program na Europskom trgu u Zagrebu. U programu koji će trajati od 10 do 18 sati sudjelovat će udruge za zaštitu životinja. Organizatori su Grad Zagreb i Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u suradnji s udrugom Prijatelji životinja.

Dan zaštite životinja je i blagdan zaštitnika životinja sv. Franje Asiškog

Događajem na Europskom trgu proslavit će se sto godina Međunarodnog dana zaštite životinja. Obilježavanje tog dana započeo je 1925. godine pisac Heinrich Zimmermann organizirajući veliki događaj u čast životinja u Berlinu. Danas se Međunarodni dan zaštite životinja slavi 4. listopada, na blagdan svetog Franje Asiškog, zaštitnika životinja i vegetarijanca.



Čitanje priča, nastup dječjih zborova, restoran s bezmesnim jelima

Manifestacija na Europskom trgu organizira se radi podizanja svijesti javnosti o važnosti zaštite životinja te poticanja građana da joj pridonesu svojim djelovanjem. Govorit će se o odgovornom odnosu ljudi prema životinjama. Posjetitelje na Europskom trgu očekuje i vege kutak. Restoran na otvorenom nudit će ukusna bezmesna jela. Okupljeni će moći uživati u dobroj glazbi i opuštenoj atmosferi. Na događanju su dobrodošli i psi! Posjetitelji će moći potpisati peticiju za zabranu bučne pirotehnike i druge aktualne peticije.

U edukativnom kutku Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba građane svih dobi očekuju zanimljivi sadržaji - od najmlađih do njihovih baka i djedova. Književnica Maja Markić djeci će čitati svoje priče u kojima su glavni likovi životinje i voditi kreativne radionice osmišljavanja životinjskih priča. Mališani će učiti i osnove skrbi o psu i mački. Više informacija očekuje njihove roditelje i druge posjetitelje. Djelatnici i volonteri Skloništa predstavljat će im vrijednosti udomljavanja ljubimca. Upoznat će ih i s dumovečkim njuškicama kojima traže ljude i trajne domove. Na događaju će nastupiti i dječji zborovi Kikići i Genijalci.

Brojni su načini pomaganja životinjama

Predstavnici udruga predstavit će svoj rad i poticati građane na pomaganje životinjama. „Mnogobrojni su načini da se aktivno zauzmemo za životinje: udomljavanjem napuštenih životinja, prijavljivanjem zlostavljanja i zanemarivanja životinja, potpisivanjem peticija, dijeljenjem letaka, volontiranjem u udrugama za zaštitu životinja, korištenjem proizvoda koji nisu testirani na životinjama, biranjem biljne hrane, nošenjem odjevnih predmeta od neživotinjskih materijala i na razne druge načine", poručuju Prijatelji životinja.

Navode da je Međunarodni dan zaštite životinja prilika da pokažemo koliko nam životinje znače i koliko trebaju našu pomoć. Zato pozivaju sve da dođu na Europski trg te da s njima i ostalim udrugama proslave ovaj poseban dan u znaku brige za životinje.

Više informacija o obilježavanju Međunarodnog dana zaštite životinja nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.