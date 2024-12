Odredišta s odličnim božićnim sajmovima

Bliži se doba godine u kojem vladaju veselje i lampice, pa je sada pravo vrijeme da rezervirate ove praznične ponude! Među mnogobrojnim odredištima na kojima se održavaju božićni sajmovi Booking.com odabrao je neka odlična mjesta izvan uobičajenih lokacija koje privlače gomile ljudi. Posjet božićnom sajmu idealna je aktivnost za produženi vikend tijekom kojeg putnici mogu istražiti različite tradicije, što uključuje kušanje lokalne hrane i pića, razgledavanje ručno izrađenih proizvoda ili kupovanje personaliziranih poklona kojima će iznenaditi prijatelje i obitelj. Budući da bi više od trećine (38 %)* hrvatskih putnika rado provelo dan u kupnji tijekom sljedećeg putovanja, posjet božićnom sajmu idealno je rješenje za otvorenje sezone zabave i blagdanskog shoppinga.

Trento, Italija

Grad nosi nadimak „Città del Natale" ili „Božićni grad", a sa snijegom prekrivenim vrhovima okolnih Dolomita koji proviruju iza velike romaničko-gotičke katedrale, Trento je čaroban u bilo koje doba godine, ali posebno za Božić. Sam božićni sajam nudi živahan ugođaj s drvenim kućicama diljem mjesta ukrašenim šarenim lampicama. Idealan je za šetnju i pronalaženje prigodnih darova i suvenira, a nudi širok izbor domaćih proizvoda, uključujući rukotvorine, božićne ukrase, svijeće i jaslice. Posjetitelji bi trebali kušati lokalne specijalitete, kao što je Tortel de Patate, poznato jelo lokalne kuhinje, koje sadrži samo tri sastojka: krumpir, ulje i sol. Ukusne lagane obroke zalijte kuhanim vinom, toplom čokoladom ili parampampolijem, tradicionalnim talijanskim zimskim pićem koje se priprema od kave, vina i meda. Pravi ljubitelji hrane mogu pohađati tečaj izrade tjestenine i tiramisua u malim grupama i naučiti kako se ručno valja 'sfoglia' (svježa tjestenina) te kako samostalno pripremiti dvije jednostavne vrste tjestenine (punjenu tjesteninu i svježu tjesteninu).

Gdje boraviti: Casa Trentini - Atemporary Art Apartments slikovita je baza za istraživanje Trenta s pogledom na grad i planine. Objekt ima prostrani apartman s jednom spavaćom sobom u koji se gosti mogu povući nakon napornog dana provedenog u istraživanju sjajnih znamenitosti i sajmova, a u neposrednoj blizini nalaze se nezaobilazne atrakcije Piazza Duomo, dvorac Buonconsiglio i zvonik Torre Civica.

Vilnius, Litva

Ovaj je grad cijele godine skriveni dragulj, ali tijekom blagdana Vilnius doista zablista sa svojim veličanstvenim božićnim drvcem smještenim između zvonika katedrale i Gediminasova tornja. Glavni grad Litve poznat je po organiziranju gradskih svečanosti, a tijekom prosinca održavaju se brojni božićni sajmovi na kojima se nude tradicionalna hrana, rukotvorine i zabava za posjetitelje. Oni koji žele pokloniti nešto jedinstveno mogu na sajmu smještenom u bivšem zatvorskom dvorištu i još jednom na Dizajnerskom trgu pronaći prekrasne ručno izrađene darove. Osim u shoppingu putnici mogu uživati i u zadivljujućim svjetlima i izlozima u Staklenoj četvrti, što uključuje raskošne instalacije i nizove lampica, dok od Trga katedrale do gradske vijećnice vozi božićni vlak. Usred tog veselja uživajte u znamenitostima tijekom ovog biciklističkog obilaska, koji nudi kombinaciju znamenitosti koje ne smijete propustiti zajedno s trenutačno najpopularnijim mjestima.

Gdje boraviti: Luxury Panoramic Vilnius Apartment odličan je kao baza. Ovaj apartman ima jednu spavaću sobu i terasu s pogledom na rijeku Neris, moderno je uređen i gostima omogućuje da se osjećaju kao kod kuće. Objekt se nalazi u blizini popularnih zanimljivosti, uključujući Muzej okupacija i borbi za slobodu, Državni židovski muzej Vilna Gaon, crkvu Sv. Mihovila i Konstantina u Vilniusu i, naravno, popularne gradske božićne sajmove.

Singapore, Singapur

Najbolju zabavu u Singaporeu pronaći ćete ako posjetite Christmas Wonderland u parku Gardens by the Bay, koja u neočekivanom prazničnom ozračju nudi iskustvo koje ne smijete propustiti. Kao i sam Singapore, proslave uključuju instalacije, atrakcije i aktivnosti o kojima se priča, a osmišljene su kako bi se ljudi zbližili. Mnogo je toga što možete vidjeti, raditi i jesti na putu od sajma Mistletoe Alley do lokacije Gingerbread Grove zahvaljujući fantastičnom nizu štandova s hranom i darovima pod treperavim božićnim lampicama. To je odlično mjesto za upijanje svečane atmosfere, ali nemojte zaboraviti maksimalno uživati i u drugim sjajnim znamenitostima i atrakcijama, kao što su Singapore Flyer, panoramski kotač s prekrasnim pogledom na grad, i Zoološki vrt u Singaporeu, gdje se na lokaciji Forest Lodge tijekom blagdana poslužuje božićni meni. Nakon istraživanja gradskih božićnih događanja uputite se u kompleks Marina Bay Sands kako biste u mnogobrojnim trgovinama pronašli neke od božićnih darova za svoje najmilije!

Gdje boraviti: hotel Park Royal Collection Marina Bay odličan je za odmor i opuštanje te izvrstan izbor za one koji žele uživati u zimskom suncu nakon šetnje sajmovima. Ovaj hotel ima sve: elegantne sobe s prekrasnim pogledom na grad, širok izbor gastronomskih opcija, od švedskog stola sa svježim plodovima mora do međunarodnih delicija koje se poslužuju u restoranu Peppermint s halal certifikatom, te luksuzni bazen s mineralnom vodom. Objekt se nalazi na odličnoj lokaciji, pa se do parka Gardens by the Bay, gdje se održava božićni sajam, dolazi kratkom šetnjom.

Solvang, Kalifornija

Solvang je središte danske kulture u Americi, a iako je to neočekivana kombinacija u Kaliforniji, mjesto je koje morate vidjeti za Božić. U Solvangu se tijekom mjesec dana odvija spektakularan događaj pod nazivom Julefest, božićno slavlje kad se početak ovog doba godine obilježava svečanošću paljenja lampica na božićnom drvcu, nakon koje slijedi parada gdje posjetitelji mogu gledati vozila, glazbene orkestre i konje kako se kreću u povorci ulicama. Saznajte više o danskim običajima i povijesti Solvanga dok pjevate božićne pjesme hodajući uz svjetlost svijeća. Glavni događaj, božićna kupnja, odvija se na sajmu Maker's Market, gdje možete pronaći jedinstvene darove i poslastice pod otvorenim nebom parka Solvang. Ako putnici ostanu dovoljno dugo, mogu svjedočiti paljenju božićnog drvca, demonstraciji vatrogasne sigurnosti koja označava kraj Julefesta. Također odvojite vrijeme za istraživanje ljepota ovog komadića Danske u Kaliforniji, od danske arhitekture koju predstavljaju četiri drvena mlina, do autentičnih lokalnih pekara u kojima možete kušati ukusne proizvode. Za one koji žele odmor od svih božićnih aktivnosti, ovaj lov na blago pod nazivom Solvang Showdown Scavenger Hunt interaktivna je avantura u kojoj putnici mogu otkriti alternativnu stvarnost, uključujući zanimljive lokacije koje preporučuju mještani, a nalaze se izvan utabanih staza, te kreativno tumačiti zabavne tragove s područja umjetnosti, povijesti i kulture da bi osvojili bodove!

Gdje boraviti: kalifornijski butik-hotel The Landsby nalazi se u srcu Solvanga, pa se od njega pješice može stići do gradskih trgovina i restorana. Objekt ima sobe uređene u skandinavskom stilu s ručno izrađenim namještajem. Gosti se mogu opustiti u hotelskom dvorištu nakon dugog dana provedenog u istraživanju sajmova, a za dodatni osjećaj topline i udobnosti mogu se smjestiti uz ognjište. Nakon kratke vožnje od hotela stiže se do niza vinograda i vinarija u okolici, koji su dio vinorodnog područja Santa Barbare.

Cusco, Peru

Na jugoistoku Perua nalazi se Cusco, povijesni glavni grad zemlje s mnoštvom muzeja, katedrala i uskih popločanih ulica koje privlače putnike iz cijelog svijeta. Šarm grada dodatno se povećava za Božić, kada se proslave održavaju veći dio prosinca, a ulice ukrašavaju prizori iz živih jaslica. Glavni trg ispuni se mještanima koje privlači živopisni sajam Santurantikuy, koji se najčešće organizira 24. prosinca da bi se obilježio početak blagdanskog razdoblja u gradu. Na sajmu obrtnici prodaju vrhunske rukotvorine i domaću hranu, od zadivljujućih figurica do tradicionalnih poslastica kao što je ponche, topli rum-punč, te zimska kombinacija panetona i tople čokolade omiljena među mještanima. Ostali sadržaji ovog povijesnog grada uključuju trg Plaza de Armas, središnji trg u starom gradu, gdje se posjetitelji mogu diviti izrezbarenim drvenim balkonima i ostacima zidina Inka, dok barokni samostan Santo Domingo, izgrađen iznad inkanskog Hrama Sunca, također sadrži ostatke inkanske kamene gradnje. Dok ste tamo, ne propustite ovaj 1-dnevni avanturistički obilazak šarene Planine duginih boja. Putnici mogu uočiti posebne i rijetke mineralne pruge po kojima je planina dobila ime, a smještene su među snježnim vrhovima i prekrasnim peruanskim krajolicima.

Gdje boraviti: uživajte u veselom dobu godine boraveći u objektu Antigua Casona San Blas. U ovom elegantnom obiteljskom butik hotelu gosti mogu uživati u domaćem ugođaju. Ovaj Travel Proud objekt nudi veličanstvene sobe s pernatom posteljinom, privatni spa centar za potpunu relaksaciju te restoran i bar u sklopu objekta, a nalazi se na svega nekoliko koraka od glavnog trga u Cuscu, što znači da gosti mogu lako otkriti obližnje sajmove.