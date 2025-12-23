Odlični i zdravi recepti sa zobenim pahuljicama

Ako biste trebali izabrati jednu vrstu doručka koju ćete jesti do kraja života, onda bi to trebale biti zobene pahuljice zbog svoje hranjivosti i višestruke koristi za zdravlje. Kombinacije s kojima ih možete pripremiti su beskonačne. Zobene pahuljice sadrže vlakna i proteine te reduciraju kolesterol. Pogledajte tri jednostavna recepta koji će vas vezati za ovu ukusnu hranu.

1. Zobene pahuljice s maslacom od kikirikija i pekmezom

Sastojci: 1/2 šalice zobenih pahuljica, 1 čaša vode ili mlijeka, 1 žlica maslaca od kikirikija, 1 žlica pekmeza ili džema po vlastitom izboru.



Upute: Skuhajte pahuljice u vodi ili mlijeku. Kuhajte ih do željene gustoće oko 10-tak minuta. Zatim dok je kaša još uvijek topla, dodajte maslac od kikirikija i pekmez. Po želji možete zasladiti s medom.



2. Zobena kaša s bananom i začinima

Sastojci: 1/2 šalice zobenih pahuljica, 1 šalica vode ili mlijeka, 3/4 žlice smeđeg šećera, 1 velika banana (očišćena i pasirana), orasi, prstohvat cimeta i muškatnog oraščića.

Upute: Zobene pahuljice skuhajte na mlijeku te dodajte začine. Zatim dodajte pasiranu bananu, te po želji prelijte s malomasnim jogurtom okusa vanilije, komadićima banane i orasima.

3. Ljetna kaša



Sastojci: 1/2 šalice zobenih pahuljica, 1/2 šalice malomasnog jogurta s okusom vanilije, 1/4 šalice jagoda, 1/4 šalice borovnica lješnjaci, cimet

Upute: Pomiješajte prethodno namočene pahuljice, jogurt i voće dok ne dobijete gustu smjesu, te ih ostavite u frižideru preko noći. Poslužite hladno s cimetom i nasjeckanim lješnjacima te borovnicama. Ako vam je kaša pregusta dodajte malo mlijeka ujutro.

