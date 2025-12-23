Odlični i zdravi recepti sa zobenim pahuljicama
Ne postoji ništa bolje od zobene kaše ujutro koja vam daje energiju potrebnu za početak novog dana
Ako biste trebali izabrati jednu vrstu doručka koju ćete jesti do kraja života, onda bi to trebale biti zobene pahuljice zbog svoje hranjivosti i višestruke koristi za zdravlje. Kombinacije s kojima ih možete pripremiti su beskonačne. Zobene pahuljice sadrže vlakna i proteine te reduciraju kolesterol. Pogledajte tri jednostavna recepta koji će vas vezati za ovu ukusnu hranu.
1. Zobene pahuljice s maslacom od kikirikija i pekmezom
Sastojci: 1/2 šalice zobenih pahuljica, 1 čaša vode ili mlijeka, 1 žlica maslaca od kikirikija, 1 žlica pekmeza ili džema po vlastitom izboru.
Upute: Skuhajte pahuljice u vodi ili mlijeku. Kuhajte ih do željene gustoće oko 10-tak minuta. Zatim dok je kaša još uvijek topla, dodajte maslac od kikirikija i pekmez. Po želji možete zasladiti s medom.
2. Zobena kaša s bananom i začinima
Sastojci: 1/2 šalice zobenih pahuljica, 1 šalica vode ili mlijeka, 3/4 žlice smeđeg šećera, 1 velika banana (očišćena i pasirana), orasi, prstohvat cimeta i muškatnog oraščića.
Upute: Zobene pahuljice skuhajte na mlijeku te dodajte začine. Zatim dodajte pasiranu bananu, te po želji prelijte s malomasnim jogurtom okusa vanilije, komadićima banane i orasima.
3. Ljetna kaša
Sastojci: 1/2 šalice zobenih pahuljica, 1/2 šalice malomasnog jogurta s okusom vanilije, 1/4 šalice jagoda, 1/4 šalice borovnica lješnjaci, cimet
Upute: Pomiješajte prethodno namočene pahuljice, jogurt i voće dok ne dobijete gustu smjesu, te ih ostavite u frižideru preko noći. Poslužite hladno s cimetom i nasjeckanim lješnjacima te borovnicama. Ako vam je kaša pregusta dodajte malo mlijeka ujutro.
