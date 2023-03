Odličan novi AOC monitor

AGON by AOC, jedan od vodećih svjetskih brendova gaming monitora i IT dodataka najavljuje novi model iz AGON 5 serije gaming monitora - AGON AG325QZN/EU. Riječ je o monitoru od 31,5 inča (80 cm) s Fast VA panelom koji može raditi pri izvrsnoj brzini osvježavanja od 240 Hz. S impresivnim omjerom kontrasta od 3000:1, dubokom crnom, bogatim bojama i DisplayHDR 400 certifikatom, AG325QZN/EU pruža zapanjujuće vizualne prikaze, a njegovo vrijeme odziva do 1 ms GtG i 0,5 ms MPRT dokazuje da je napravljen za natjecateljske naslove. Zahvaljujući svojoj impozantnoj veličini, AG325QZN/EU odgovara svim gaming potrebama, od velikih profesionalnih gaming postaja do gaminga na kauču ili namjenskih postava simulatora.

Što veće, to bolje

Dok esportaši FPS-a preferiraju zaslone manje veličine (27 inča/68.58 cm ili čak 24 inča/60.96 cm) kako bi se bolje usredotočili na svu akciju koja se događa odjednom, esport i natjecateljski gaming pokrivaju čitav niz žanrova, gdje veličina zaslona od 32 inča može imati itekako više smisla. Akcijski/RPG naslovi, borbene i strateške gaming akcije ili pak simulacijski gaming - svi imaju koristi od veće veličine zaslona za bolji prikaz zamršenih detalja ili 'uranjanje' u samu akciju.

Nadalje, zaslon od 31,5 inča (80 cm) nudi više prostora na zaslonu dok istovremeno zadržava uobičajeni omjer širine i visine 16:9, čineći prilagodbu jednostavnom za gamere. AG325QZN/EU ima QHD rezoluciju (2560x1440) što je idealno za bogate detalje i visok broj sličica u sekundi. U usporedbi s 4K, primjerice moderni GPU-i mogu značajno lakše postići 240 fps na QHD razlučivosti u velikom broju naslova, omogućujući gamerima da od prvog dana iskoriste prednosti visokih stopa osvježavanja. Zahvaljujući visokoj stopi osvježavanja i kombinaciji visoke razlučivosti, AG325QZN/EU je pravi future-proog gaming monitor.

Brza akcija, brz odgovor

AG325QZN/EU koristi Fast VA panel, nudeći brzo vrijeme prijelaza piksela (do 1 ms GtG) i nisku ustrajnost piksela (0.5 ms MPRT), s mogućnosti odabira različitih razina pojačanja, tako da gameri jednostavno mogu podesiti odzivnost monitora po vlastitom ukusu i postići ghosting-free iskustvo. Također, podrška za Adaptive-Sync osigurava gaming iskustvo bez trganja i zastajkivanja na obje platforme. Dok će na monitoru od 60 Hz korisnik vidjeti novi okvir svakih 16 ms, na monitoru od 240 Hz to je smanjeno na samo 4 ms. Uz vrlo kratko vrijeme između okvira, gameri će se osjećati povezanijima s gaming naslovom, što im omogućuje da brže reagiraju na radnje svojih protivnika i na kraju pobijede u natjecanju.

Svestran i fleksibilan

Izvan gaming sati, impresivna veličina zaslona od 31,5 inča (80 cm) čini ovaj monitor pravom 'zvijeri' za produktivnost u svakodnevnim zadacima. To omogućuje korisnicima otvaranje i rad na više prozora aplikacija istovremeno. Zahvaljujući VESA DisplayHDR 400 certifikatu, AG325QZN/EU renderira HDR sadržaj u videozapisima i gamingu. Uz maksimalnu svjetlinu od 400 nita i široke kutove gledanja (178/178°), monitor je također prikladan za korištenje u svijetlim, zatvorenim uvjetima. USB 3.2 hub s 4 priključka i uzvodni USB priključak za računalo također su uključeni, što korisnicima omogućuje spajanje perifernih uređaja izravno na monitor pritom smanjujući nered na random stolu ili gaming postaji.

Baš kao i drugi AGON 5 modeli, AG325QZN/EU ima elegantan uglat dizajn s vrlo tankim okvirima i čvrstim metalnim postoljem. Ergonomsko postolje s mogućnošću podešavanja nagiba (-5/23°), visine (150 mm), zakretanja (-20/20°) i orijentacije zakretanja (90°) omogućuje udobnu upotrebu za svakog korisnika, u svakoj prilici.

AGON AG325QZN/EU dostupan je od ožujka 2023. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 579 eura.