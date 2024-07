Odgođen ostatak europske turneje Queens Of The Stone Age

Queens Of The Stone Age odgodit će ostatak europske turneje zbog zdravstvene situacije Josh Hommea, a time i nastupe na zagrebačkom stadionu Šalata 23. i 24. srpnja 2024.

Prenosimo izjavu benda u cijelosti:

"QOTSA regret to announce that Josh Homme must return to the United States immediately for emergency surgery. Every effort was made to push through and play for you, but it is no longer an option to continue.

As a result, QOTSA will not be performing at the following shows:

07/10/24 - Vitrolles, FR - Jardin Sonore Festival

07/13/24 - Trenčín, SK - Pohoda Festival

07/16/24 - Berlin, DE - Zitadelle Spandau

07/17/24 - Ostrava, CZ - Colours Of Ostrava

07/18/24 - Vienna, AT - Metastadt Open Air

07/20/24 - Translvania, RO - Electric Castle

07/23/24 - Zagreb, HR - Šrc Šalata

07/24/24 - Zagreb, HR - Šrc Šalata

07/27/24 - Athens, GR - Athensrocks Festival

Queens apologize for any inconvenience and share in your frustration and disappointment. Ticket Holders for festivals, please visit the specific festival website for updated information. Ticket Holders for headline shows will be contacted directly from the point of purchase with further information."

Dva nastupa benda Queens of The Stone Age u Zagrebu 23. i 24. srpnja neće se dogoditi na orginalno dogovorene datume, zbog hitnog odlaska Josh Hommea na operaciju u SAD. Bend će pokušati dogovoriti nove datume za oba zagrebačka koncerta, odnosno odgoditi ih za sam kraj ljeta. Organizator i bend mole za malo strpljenja, potencijalni novi termini bit će poznati kroz dva tjedna. Bude li moguće organizirati nove koncerte, kupljene ulaznice vrijedit će za nove datume, a kome datumi neće odgovarati, dobit će povrat novca. Ako ne bude moguće prebaciti koncerte iz srpnja za kraj ljeta, svim kupcima bit će omogućen povrat novca. Konačne informacije nadamo se imati kroz dva tjedna.