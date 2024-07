Održana završna večer projekta She Raps

Međunarodni EU projekt She Raps ("One repaju") kojem je cilj osnaživanje i profesionalizacija reperica, prošli je vikend doživio svoje veliko regionalno finale. U sjajnoj atmosferi zagrebačkog Jiggy Bara publici i žiriju predstavile su se Ramona i Daria iz Hrvatske, Sahareya i Sake iz Slovenije, Madanna iz Srbije, Đorđa iz Bosne i Hercegovine te AV 47 i Eli Džejn iz Crne Gore. Nakon individualnih nastupa i izvedene zajedničke pjesme, žiri koji su činili reper i radijski voditelj Tone Tuoro, organizatorica Josipa Galić, model Superbabekillah i dizajnerica Kata s Plakata odabrao je dvije She Raps Balkans pobjednice: Eli Džejn iz Budve i Sahareyju iz Ljubljane. One će nastaviti svoj put u Europu i sudjelovati u dodatnim radionicama, nastupima i zajedničkim pjesmama s pobjednicama She Raps programa iz Portugala, Belgije i Francuske. Sve djevojke dolaze u Zagreb u veljači 2025. godine gdje će u studiju s producentom Kooladeom snimiti zajedničku pjesmu i video.

Projekt She Raps startao je kao inicijativa francuske agencije Rafe, a podupire ga program Kreativna Europa iza kojeg stoji Europska Unija. Na njihov poziv organizacija Blackout Hip Hop prijavila se kao lokalni partner za ex-Yu područje. Projekt je zaživio kao suradnja četiriju zemalja (Francuska, Belgija, Portugal i Hrvatska, odnosno regija). Prijave su krenule 21. svibnja do 12. lipnja, prijavilo se dvadesetak djevojaka nakon čega je žiri odabrao osam već spomenutih finalistica. One su od 27.6. do 5.7. prošle temeljite i vrlo praktične cjelodnevne radionice u UNITED POP akademiji u Zagrebu.

Predavači su im su bili cijenjene hip-hop glave i profesionalci iz glazbene industrije: Dario Draštata (Dallas Records), Goran Komerički (HR Radio), producent Koolade i Jan Kinčl, reperi Scriptor (ONI), Smoke Mardeljano (Srbija) i Maze (Portugal), graffiti umjetnik Krešo Golubić te spiritus movens ovog projekta za regiju, DJ Phat Phillie. Snimile su se zajedničke pjesme, pisale su se rime, učilo se o glazbenoj industriji, digitalnim platformama i algoritmima, hip-hop kulturi i povijesti, osnovnim elementima studija i snimanja, vježbali su se nastupi, a i posjetila su se mjesta najzanimljivijih graffita u Zagrebu. Djevojke su također odradile i profesionalno fotkanje te između ostalog otišle kući s profesionalnim fotografijama koje mogu dalje koristiti.

Finalna večer održana je u zagrebačkom Jiggy Baru gdje je svih osam finalistica izvelo po tri pjesme u sjajnoj atmosferi ispred vrlo probrane publike (Luka Barbić iz TBF-a, Davor Franjić iz Dallasa, Anera Stopfer iz Ministarstva kulture, Retro Flava, urednik Blackout Hip Hop portala, mladi reper BARS, Richy Muirhead iz Glasgowa, organizator konferencije Pitch Scotland te mnogi drugi). She Raps mentor koji je djevojke zadnja dva dana pripremao za scenski nastup bio je beogradski reper Smoke Mardeljano. On je svojim tvrdim, sad se već može reći, klasicima sjajno zagrijao atmosferu, a zatim i izvlačio papiriće s imenima djevojaka kako bi se odredio redoslijed nastupanja što je svakako dalo dodatnu draž cijeloj večeri koja je, unatoč svojoj natjecateljskoj srži, prošla u veoma srdačnoj atmosferi i gdje se vidjelo da se su među repericama stvorili temelji za buduća prijateljstva i suradnje.

Kao neposredni povod stvaranju ovog projekta poslužile je istraživanje koje je proveo Rafe Productions u veljači 2023. Iako je rap generalno najslušaniji glazbeni žanr, posebno među mladima, u njemu su dominantno zastupljeni muškarci. Od 68 rap pjesama na Spotify ljestvicama u Francuskoj, Portugalu, Hrvatskoj i Belgiji - zemljama uključenim u ovaj pilot projekt - samo su dvije izvele žene.