Od propale dating-stranice do viralnog fenomena

Od njegovog imena napravljen je glagol. "Propustili ste najnoviji viralni fenomen? Samo ga "youtube-ajte". Život u 21. stoljeću bez YouTube-a čini se nezamislivim, zar ne? A sve je počelo kao neobična ideja trojice bivših zaposlenika PayPala - Jaweda Karima, Chada Hurleyja i Stevea Chena - koji su aktivirali svoju domenu na Dan zaljubljenih 2005. godine, ne znajući točno u kojem će smjeru krenuti.

Na dodjeli diploma na Sveučilištu Illinois 2007. godine, Karim, inače rođen u Njemačkoj, objasnio je: "Nismo ni znali kako opisati naš novi proizvod. Da bismo privukli pozornost, jednostavno smo rekli da je to nova vrsta stranice za upoznavanje. Čak smo imali i slogan: 'Uključi se, spoji se'."

No, za njihovu stranicu nitko nije u SAD-u pokazao interes. Čak ni oglasi u Las Vegasu i Los Angelesu, gdje su nudili ženama 20 dolara da postave svoje videozapise na stranicu, nisu uspjeli.

"Lajkaj, komentaraj ili se pretplati"

Promijenili su smjer kada su primijetili da korisnici umjesto toga postavljaju videozapise pasa, odmora i sličnih sadržaja. "To nam se učinilo vrlo zanimljivo. Rekli smo: 'Zašto ne bismo pustili korisnike da sami definiraju YouTube?' Do lipnja smo potpuno redizajnirali stranicu, učinivši je otvorenijom za mnoge sadržaje. I to je upalilo."

Već u prvoj godini postojanja, YouTube je privukao korisnike diljem svijeta zahvaljujući jednostavnom interfejsu i novitetu koji je omogućio svima da postanu kreatori sadržaja - sve što im je bilo potrebno bio je korisnički račun i kamera. Štoviše, korisnici su mogli "lajkati, komentirati ili se pretplatiti", dok su se sadržaji nizali, čime je stvoreno inkluzivno, interaktivno iskustvo.

U studenom 2006. godine, Google je prepoznao potencijal ove stranice i kupio YouTube za 1,65 milijardi dolara u dionicama.

Trenutak koji je sve promijenio

Prema legendi o nastajanju YouTube-a, Karim je došao na ideju o kodiranju web-stranice za dijeljenje kućnih videozapisa, nakon što je 2004. godine bezuspješno tražio snimke dva potpuno različita događaja.

U veljači te godine, ozloglašeni "Nipplegate" - incident tijekom Super Bowla u SAD-u, kada je pjevačici Janet Jackson tijekom nastupa s Justinom Timberlakeom skliznuo dio odjeće na grudima, izazvao je ogroman interes za video-klipove. U prosincu iste godine, razorni tsunami u Indijskom oceanu natjerao je ljude diljem svijeta da očajnički traže i dijele videozapise katastrofe.

Danas se na YouTube-u svake minute postavlja više od 500 sati sadržaja. Platforma je postala dom viralnih videa koji su ostavili neizbrisiv trag u globalnoj kulturi, bilo da je riječ o nevinom šarmu "Charlie Bit My Finger" ili zaraznoj energiji hita „Gangnam Style" južnokorejskog pjevača Psy iz 2012. godine. Osim što je to bio prvi video koji je dostigao milijardu pregleda, pokazao je i sposobnost YouTube-a da prebrodi kulturne i jezične barijere.

Trenutno najgledaniji video na YouTubeu je "Baby Shark Dance" s više od 15 milijardi pregleda.

Od anonimaca do svjetskih zvijezda

Nijedna priča o nastanku YouTube-a ne može proći bez spominjanja pop-senzacije Justina Biebera. 2007. godine je njegova majka Patti Mallette postavila video-snimke svog sina, tada mladog tinejdžera, kako pjeva obrade popularnih pjesama, što je privuklo pozornost menadžera Scootera Brauna. Ostatak je glazbena povijest, ali njegov uspjeh pokazao je da YouTube može biti odskočna daska za neotkrivene talente. Bieberova slava također je ilustrirala kako YouTube može izjednačiti šanse u zabavnoj industriji, omogućavajući bilo kome s kamerom i dobrim glasom da postane sljedeća velika zvijezda.

Hollywood zove!

Isto vrijedi i za filmsku industriju. Primjer je kratki film "Nothing, Except Everything" (Ništa osim svega) režisera Wesleyja Wanga. Ovaj film o tinejdžerskoj anksioznosti, kojeg je snimio tijekom završne godine srednje škole, postao je viralan i skupio više od 4,4 milijuna pregleda na YouTube-u. Osvojio je Grand Jury nagradu na Indy Shorts Film Festivalu u Indianapolisu. Wang sada surađuje s producentskom kućom renomiranog redatelja Darrena Aronofskog na dugometražnoj verziji filma.

Slično tome, australijski blizanci Daniel i Michael Philippou, tvorci YouTube-kanala RackaRacka, ostvarili su veliki uspjeh svojim horor filmom "Talk To Me" iz 2022. godine.

"Kako da...?"

Možda je YouTube najpoznatije mjesto i izvor korisnih trikova i savjeta - od "Kako slikati mjesec iPhoneom" do "Čišćenja Coca-Colom".

Kanali poput TED-Ed, Khan Academy i CrashCourse pretvorili su platformu u virtualnu učionicu dostupnu svima, bilo gdje da se nalaze. Prema istraživanju Pew Research Centra iz 2021. godine, tijekom pandemije COVID-19 i lockdowna, YouTube je zabilježio najveći rast među svim društvenim mrežama, jer su ljudi tražili produktivne načine da provedu vrijeme.

Zanimljivost: Finneas O'Connell - poznat i kao brat pjevačice Billie Eilish, ali i kao njezin glazbeni producent - rekao je 2021. godine da je osnove iz glazbe naučio od roditelja, "a ostatak s YouTube-a". On je producirao Eilishin debitantski album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" koji je osvojio nekoliko Grammyja 2020. godine, uključujući nagradu za Album godine.

Kritike i kontroverze

Ipak, platforma se suočila i s kritikama zbog načina na koji upravlja autorskim pravima, širenja teorija zavjere i prisutnosti neprimjerenog sadržaja.

Uvedene su razne mjere kako bi se ti problemi riješili, uključujući strože smjernice za sadržaj i poboljšane algoritme za filtriranje štetnih materijala. Na primjer, platforma je naišla na osudu zbog dopuštanja širenja dezinformacija o cjepivima i ekstremističkih sadržaja, što je dovelo do strožih pravila u upravljanju i partnerstava s organizacijama za provjeru činjenica. Međutim, kritičari tvrde da dezinformacije i dalje opstaju, a Google odbija EU-regulative koje bi se time bavile.

"Što se dogodilo s osnivačima YouTube-a?"

Video "Me at the zoo" službeno je prvi video postavljen na YouTube-u 23. travnja 2005. godine. Snimak od 19 sekundi prikazuje Jaweda Karima kako stoji ispred ograđenog prostora sa slonovima u zoološkom vrtu San Diega.

No, za razliku od tehnoloških mogula, koji vole biti u centru pozornosti, Karim, Hurley i Chen uglavnom su vodili mirne živote nakon prodaje YouTube-a. Sva trojica su tijekom godina ulagali u različite start-up projekte, ali su izbjegavali javnu scenu.

Jedan komentar na YouTube-u možda najbolje sumira njihov utjecaj: "Ludilo je kada pomislite kako su ova tri momka promijenila ne samo internet, već i cijeli svijet."