Od Ministarstva poljoprivrede zatrazene izmjene zakona

Udruga Prijatelji životinja uputila je Ministarstvu poljoprivrede dopise kojima traži pokretanje izmjena Zakona o zaštiti životinja. Predlaže argumentirane zahtjeve za potpunu zabranu držanja pasa na lancu; potpunu zabranu držanja i nastupa životinja u cirkusima; zabranu držanja tigrova i drugih pripadnika reda zvijeri u zatočeništvu privatnih osoba; propisivanje tzv. Pozitivne liste životinja koje se mogu držati za kućne ljubimce i druge izmjene. „Navedeni prijedlozi rezultat su konkretnih problema koje smo uočili u praksi i koji se ne mogu riješiti postojećim zakonodavnim okvirom. Cilj je zakonskim izmjenama 2022. godine unaprijediti zaštitu životinja u Hrvatskoj", pojašnjavaju Prijatelji životinja.

Traženje zakonskih izmjena krenulo je još početkom ove godine inicijativom koju su pokrenuli Sklonište Prijatelji Čakovec, Udruga Pobjede i Prijatelji životinja te više od 50 članica Mreže za zaštitu životinja kroz kampanju „Za Hrvatsku bez pasa na lancu". Aktualni Zakon o zaštiti životinja određuje da je zabranjeno držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora. Udruge traže da se briše riječ „stalno" jer postojeća nejasna odredba omogućava stalno višegodišnje, pa i doživotno držanje pasa na lancu.

„Obratili smo se Ministarstvu poljoprivrede jer ono jedino može zakonskim izmjenama donijeti potpunu zakonsku zabranu držanja pasa na lancu, što podržavaju brojne institucije, veterinarska struka i više od 57 000 građana koji su potpisali peticiju, s obzirom na to da psi na lancu iznimno pate, izloženi su svim vremenskim nepogodama, najčešće su slabo ili nikako hranjeni i lošeg su zdravstvenog stanja, bez veterinarske skrbi te onemogućeni u prirodnoj potrebi za kretanjem i socijalizacijom. Nužno je da se zakonske odredbe usuglase s etičkim standardima držanja pasa u 21. stoljeću. Naša i druge udruge svjedočile su i dokumentirale brojne slučajeve i patnje i umiranja pasa na lancu, o čemu redovito izvještavamo inspekcije i općinsko državno odvjetništvo", navode Prijatelji životinja.

U dopisu Ministarstvu zatražili su i potpunu zabranu držanja i korištenja životinja u cirkusima jer su sada dopušteni držanje i nastupi domaćih životinja „u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu". „Svako držanje životinja u cirkusu, bez obzira bile one domaće, kućne ili divlje životinje, zlostavljanje je tih životinja kroz tjeranje na nastupe i neprirodno ponašanje jer su životinje prisiljene podnositi okrutne dresure i izvođenje za njih besmislenih točaka, česta i duga putovanja od grada do grada, od države do države, nastupe pred gomilom ljudi i cjeloživotno služenje od 20 do 30 godina za zabavu ljudi, što životinjama nije ni zabavno niti bi odabrale takav život", istaknuli su iz Udruge pozivajući se na slične zabrane u svijetu.

Kako Hrvatska i dalje nema nikakvu zakonsku regulativu trgovine egzotičnim životinjama kao kućnim ljubimcima, a nezakonito trgovanje divljim i egzotičnim životinjama u velikom je porastu, zatražili su i donošenje tzv. Pozitivne liste, odnosno popisa vrsta koje se mogu držati kao kućni ljubimci. Ministarstvo je to već propisalo u radnoj verziji Zakona o zaštiti životinja 2017. godine, ali je kasnije odbacilo. „Predložili smo omogućavanje propisivanja tzv. Pozitivne liste kućnih ljubimaca radi bolje kontrole trgovine životinjama te veće zaštite ljudi i okoliša, i to na temelju znanstvenih spoznaja kojima se dokazuje da je određena životinjska vrsta primjerena za kućnog ljubimca i da je moguće osigurati uvjete držanja takve životinje. Pozitivna lista temelji se na znanstvenim istraživanjima, omogućava državama kontrolu trgovine životinjama, štiti životinje i preventivna je", napominju Prijatelji životinja.

Aktualnim Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je držati u zatočeništvu medvjede, osim u zoološkim vrtovima i skloništima. Prijatelji životinja predlažu Ministarstvu da se navedena zabrana dopuni u cilju zaštite sigurnosti ljudi i osiguravanja dobrobiti životinja jer je neprihvatljivo i držanje tigrova i sličnih divljih životinja u posjedu fizičkih osoba, što u Hrvatskoj nije ni zakonski regulirano. „Apsurdno je i okrutno namjerno pariti i uzgajati tigrove znajući da se nikada neće moći vratiti u divljinu. Stoga je njihovo držanje u zatočeništvu psihičko zlostavljanje i te životinje pokazuju vidljive znakove zoopsihoza", zaključuju Prijatelji životinja i nude više informacija na www.prijatelji-zivotinja.hr.