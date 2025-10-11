Ocean Of Another u Vintage industrialu

U srijedu 15.10. pozivamo vas na večer modernog metala i metalcorea uz Ocean Of Another - domaći moderni metal/metalcore bend osnovan početkom 2022. godine. Bend se u svojim pjesmama bavi surovom realnošću ljudskog bića, fokusirajući se uglavnom na mentalno zdravlje, ovisnost i unutarnje borbe.

Putem svojih pjesama Ocean Of Another želi pružiti ruku pomoći i stvoriti mjesto za povezivanje i liječenje, što se odražava u njihovom sloganu ''Postanite kap u Oceanu drugog''. Samo dijeljenjem svojih iskustava, strahova i boli možemo zacijeliti i ozdraviti.

Neki članovi također su dio hrvatskog najuspješnijeg metal benda Manntra te bendova kao što su Zenoth, Ochi i Grapevine Babies.

Svi oni imaju prethodna iskustva kao izvođači sa spomenutim bendovima i drugima kao što su Cold Snap, Monox I Pale Origins.

Ovim koncertom band promovira svoj drugi EP ''Loneliness of my Kin''