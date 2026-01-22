Objavljene nominacije za Oscara 2026.

Hollywood je objavio nominacije za prestižne nagrade Akademije, a ovogodišnja utrka donosi pregršt zanimljivih autorskih vizija, brojna zvjezdana imena, ali i neke nove, svježe autore.

Najbolji film: Deset kandidata za vrh

Kategorija najboljeg filma donosi impresivnih deset nominacija, što odražava raznolikost ovogodišnje kinematografske ponude. Prednjače "Marty Veličanstveni" Josha Safdija s Timothéejem Chalametom, "Sinners" Ryana Cooglera s Michaelom B. Jordanom, te "Jedna bitka za drugom" Paula Thomasa Andersona s Leonardom DiCapriom.

Među nominiranima su i "Hamnet" Chloé Zhao (adaptacija romana o Shakespeareovom sinu), "Frankenstein" Guillermoa del Tora, "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa s Emmom Stone, te iznenađujuće "F1" s Bradom Pittom. Nominirani su također i norveški "Sentimentalna vrijednost" Joachima Triera, brazilski "The Secret Agent" i lirska drama "Train Dreams".

Režija:

Kategorija najboljeg redatelja donosi ekskluzivniju petorku:

Chloé Zhao (Hamnet)

(Hamnet) Josh Safdie (Marty Veličanstveni)

(Marty Veličanstveni) Paul Thomas Anderson (Jedna bitka za drugom)

(Jedna bitka za drugom) Joachim Trier (Sentimentalna vrijednost)

(Sentimentalna vrijednost) Ryan Coogler (Sinners)

Glavni glumac:

U jednoj od najpopularnijih i najiščekivanijih kategorija nominirani su:

Timothée Chalamet (Marty Veličanstveni)

(Marty Veličanstveni) Leonardo DiCaprio (Jedna bitka za drugom)

(Jedna bitka za drugom) Ethan Hawke (Blue Moon)

(Blue Moon) Michael B. Jordan (Sinners)

(Sinners) Wagner Moura (The Secret Agent)

DiCaprio se ponovno udružio s Andersonom, Chalamet nastavlja graditi impresivnu filmografiju, Jordan preuzima glavnu ulogu u Cooglerovom horor-trileru, dok je brazilski glumac Wagner Moura, širokom gledateljstvu poznat po ulozi Pabla Escobara u TV-seriji Narcos dobio prvu nominaciju za glavnu ulogu.

Glavna glumica:

Ženska kategorija donosi:

Jessie Buckley (Hamnet)

(Hamnet) Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

(If I Had Legs I'd Kick You) Kate Hudson (Song Sung Blue)

(Song Sung Blue) Renate Reinsve (Sentimentalna vrijednost)

(Sentimentalna vrijednost) Emma Stone (Bugonia)

Emma Stone nastavlja plodnu suradnju s Lanthimosom, Buckley tumači majku u shakespeareanskoj drami, a norveška zvijezda Reinsve (poznata po The Worst Person in the World) dobiva nakon nagrade u Cannesu, dobiva i nominaciju za Oscara.

Sporedni glumac:

Benicio Del Toro (Jedna bitka za drugom)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Sinners)

Sean Penn (Jedna bitka za drugom)

Stellan Skarsgård (Sentimentalna vrijednost)

Andersonov film je dvostruko nominiran u ovoj kategoriji s Del Torom i Pennom, dok mladi Elordi dobiva prvu nominaciju.

Sporedna glumica:

Elle Fanning (Sentimentalna vrijednost)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimentalna vrijednost)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Teyana Taylor (Jedna bitka za drugom)

I u ovoj kategoriji jedan film osvaja dvije nominacije, a to je Trierov Sentimentalna vrijednost.

Originalni scenarij:

Blue Moon (Robert Kaplow)

It Was Just an Accident (Jafar Panahi)

Marty Veličanstveni (Ronald Bronstein & Josh Safdie)

Sentimentalna vrijednost (Eskil Vogt, Joachim Trier)

Sinners (Ryan Coogler)

Iranski redatelj Panahi, koji radi pod režimskom cenzurom, dobiva osvojio je nominaciju u glavnoj kategoriji međunarodnu nominaciju.

Adaptirani scenarij:

Bugonia (Will Tracy)

Frankenstein (Guillermo del Toro)

Hamnet (Chloé Zhao & Maggie O'Farrell)

Jedna bitka za drugom (Paul Thomas Anderson)

Train Dreams (Clint Bentley & Greg Kwedar)

Fotografija: Frankenstein, Marty Veličanstveni, Jedna bitka za drugom, Sinners i Train Dreams bore se za zlatni kipić, s legendarnim direktorom fotografije Dariusom Khondjijem (Marty Veličanstveni) kao favoritom.

Originalna glazba: Nominirani su Jonny Greenwood (Jedna bitka za drugom), Alexandre Desplat (Frankenstein), Ludwig Göransson (Sinners) i Max Richter (Hamnet).

Kostimografija: Ruth E. Carter (Sinners), Kate Hawley (Frankenstein) i Miyako Bellizzi (Marty Veličanstveni) vode utrku u ovoj kategoriji.

Kategorija najboljeg međunarodnog filma donosi pet snažnih kandidata s različitih kontinenata koji su nominirani i u nekim glavnim kategoriaja.:

- Brazil: "The Secret Agent" - Brazilski thriller koji je osvojio i nominaciju u glavnoj kategoriji najboljeg filma, što je rijedak uspjeh za ne-engleski film. Wagner Moura nominiran je i za glavnu ulogu.

- Francuska: "It Was Just an Accident" - Najnoviji rad iranskog redatelja Jafara Panahija, koji djeluje pod striktnim ograničenjima iranskog režima. Film je produciran kao francuska koprodukcija i nominiran je i za originalni scenarij.

- Norveška: "Sentimental Value" - Joachima Triera drama koja dominira s ukupno sedam nominacija, uključujući režiju, originalni scenarij, glavnu glumicu (Renate Reinsve) i obje sporedne glumačke kategorije.

- Španjolska: "Sirāt" - Španjolski kandidat koji se probio i u tehničku kategoriju najboljeg zvuka zvuka, što govori o njegovoj produkcijskoj snazi.

- Tunis: "The Voice of Hind Rajab" - Tuniski film koji predstavlja sjevernoafričku kinematografiju, rijetko zastupljenu na Oscarima.

Ova kategorija posebno ističe Sentimental Value kao možda najjači europski film godine, dok je The Secret Agent dokaz sve veće kvalitete brazilske filmske industrije.

Za informaciju tko je sve dobio Oscara morat ćemo pričekati do ožujka, no točan datum još nije objavljen.