Gospodar Muha na Maxu

„Gospodar muha" donosi moćnu i modernu reinterpretaciju kultnog romana Williama Goldinga iz 1954. godine, prateći skupinu dječaka koji nakon pada aviona ostaju sami na tropskom otoku, bez nadzora odraslih. Dok pokušavaju stvoriti red i zajedništvo pod vodstvom Ralpha i njegovog razboritog saveznika Piggyja, raste napetost, a Jackovo nadmetanje za moć vodi grupu od nade prema kaosu i tragičnim posljedicama.

Serija je nastala prema scenariju Jacka Thornea (Adolescence, His Dark Materials, Help, Enola Holmes), u režiji Marca Mundena (The Mark of Cain, National Treasure, Help), te u produkciji studija Eleven (Ten Pound Poms, Sex Education).

Glumačka postava, u kojoj mnogi ostvaruju svoje prve profesionalne uloge, izabrana je putem otvorenog castinga, bez potrebe za prethodnim iskustvom. Proces je vodila višestruko nagrađivana casting direktorica Nina Gold (Game of Thrones, The Power of the Dog, Baby Reindeer).

Među glavnim ulogama su David McKenna, Winston Sawyers, Lox Pratt, Ike Talbut i Thomas Connor.

Serija „Gospodar muha" naručena je za BBC iPlayer, BBC One i Stan, a nastaje u koprodukciji Eleven i One Shoe Films, uz potporu Sony Pictures Televisiona. Izvršni producenti su Joel Wilson i Jamie Campbell (Eleven), Jack Thorne (One Shoe Films), Marc Munden, Nawfal Faizullah (BBC) te Cailah Scobie (Stan).