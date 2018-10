Obilježena godišnjica Zakona o zaštiti životinja

Prošla je godina dana otkako je stupio na snagu Zakon o zaštiti životinja i trenutak je da se vidi tko je što napravio kako bi se i provodio. Dokaz da se Zakon itekako može provesti su brojni dobri primjeri lokalnih zajednica, koji pokazuju da se problem koji uzrokuje ljudska neodgovornost može riješiti.

Aktivisti udruge Prijatelji životinja i ostalih udruga iz Mreže za zaštitu životinja obilježili su godišnjicu Zakona dojmljivom akcijom na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, točno na dan kada je Zakon stupio na snagu. Zajedno s četveronožnim prijateljima, od kojih većina traži dom, i transparentima s potresnim fotografijama i jasnim porukama, ukazali su na nužnost da sve lokalne zajednice provode Zakon kako bi se spriječila i zaustavila golema patnja napuštenih životinja.

Iz Mreže za zaštitu životinja poručuju: „Pozivamo na obavezu provedbe kontrole mikročipiranja pasa, propisivanje trajne sterilizacije putem gradskih ili općinskih odluka, poboljšavanje rada skloništa u cilju oglašavanja i promocije udomljavanja, osnivanje i aktivan rad koordinacijskih skupina, edukaciju i podizanje svijesti stanovništva te promoviranje udomljavanja pasa i mačaka umjesto kupnje životinja."

„Neka pas Bono, koji je bio nemikročipiran, nekastriran i izgladnjivan, bude snažan poticaj gradovima i općinama da provode Zakon kako ne bismo više svjedočili ovakvim stravičnim slučajevima i bolnim prizorima neželjenih, napuštenih i zlostavljanih pasa i mačaka", dodaju iz Prijatelja životinja.

Zakon o zaštiti životinja prošle godine donio je brojne korisne zakonske alate. Oni koji su odmah odlučili da ispoštuju sve obaveze i iskoriste sve zakonske mogućnosti uspjeli su postići i konkretne rezultate. Shvatili su i pokazali da se Zakon neće sam provesti te da treba uložiti vrijeme i volju kako bi se riješili uzroci problema i u konačnici ostvarila ušteda u izdvajanju financijskih sredstava potrebnih za saniranje problema koje stvaraju neodgovorni građani. Tko je tražio rješenja, taj ih je i našao, a sada preostali mogu preuzeti dobru praksu i napraviti ono što su već mogli i trebali.

Još uvijek postoje tri županije u kojima ne postoji sklonište za nezbrinute životinje, a tamo gdje postoje nedostatnih su kapaciteta. Udruge i volonteri na sebe preuzimaju zbrinjavanje napuštenih životinja umjesto onih čija je to zakonska dužnost. Svakodnevno smo svjedoci mučenja i napuštanja životinja te ubijanja tek rođenih štenaca i mačića, a usto mnogi psi nisu mikročipirani.

Više od 100 gradova i općina propisalo je trajnu sterilizaciju kao način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka kako bi izravno utjecali na rađanje neželjenih štenaca i mačića koji umiru od gladi i žeđi, odbačeni čekaju smrt dok ih crvi žive jedu ili prežive i postaju napuštene životinje koje treba zbrinuti. Mnogi su krenuli u obilazak svih kućanstava kako bi bili sigurni da su na njihovu području svi psi označeni mikročipom. Neki su krenuli i u edukaciju stanovništva, provode programe oglašavanja i udomljavanja životinja, sufinanciraju kastracije i na druge načine provode Zakon.

Stoga je Mreža za zaštitu životinja, koju čini više od 40 udruga, ovom akcijom željela poručiti da uspjeh provedbe Zakona ovisi o jednakom zalaganju svih lokalnih i regionalnih zajednica, čime se osigurava da opterećenje ne pada samo na one savjesne. Zakonske odredbe jednako vrijede za sve gradove i općine. Ispoštovati ih mogu svi jer među dobrim primjerima ima i onih s vrlo nezavidnim proračunom.

Nema opravdanja za gradove i općine koji još nisu izvršili kontrolu mikročipiranja svih pasa na svojemu području, naročito zato jer im to izravno koristi. Isto tako, ne mogu se opravdati ni oni koji nisu propisali trajnu sterilizaciju kao kontrolu razmnožavanja i propisali izuzetke koji se evidentiraju s obzirom na to da im za to ne trebaju financijska sredstva, a rezultate mogu vidjeti gotovo odmah.

Trenutak je da potaknemo pitanje tko je što napravio u ovih godinu dana za provedbu Zakona o zaštiti životinja i da oni koji nisu učinili sve što su trebali i što su mogli za to odgovaraju svojim građanima.

Više o Zakonu o zaštiti životinja i dobrim primjerima provedbe nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.