Obilježavanje Dana biljnih burgera je danas

Povodom Dana biljnih burgera, Prijatelji životinja u subotu 4. lipnja od 11 sati nudit će prolaznicima zagrebačkoga glavnog trga netom pečene biljne burgere poslužene u ukusnom pecivu sa svježim dodatcima i umacima.

Također, svi koji bilo koji dan do 11. lipnja kupe veganski burger u trgovini ili se počaste takvim burgerom u nekom od restorana koji ih nude, na VegeSajmu će osvojiti ukusnu nagradu. Dovoljno je da pokažu račun na štandu organizatora, Prijatelja životinja.

Obilježavanje Dana biljnih burgera dobro je zagrijavanje za nadolazeći 11. VegeSajam koji mnogi s nestrpljenjem očekuju. Posjetitelji VegeSajma bit će u mogućnosti isprobati razne burgere i druga ukusna veganska jela od čak 6 različitih restorana, a i posjetiti više od 20 izlagača koji će nuditi degustacije i promocije.

Dan biljnih burgera obilježava se 5. lipnja, isti dan kad i Svjetski dan zaštite okoliša. Budući da je veganska hrana formula našeg opstanka na ovome planetu, ta je podudarnost izrazito značajna. Za nastanak biljnog burgera troši se 99 posto manje vode, zauzima se 93 posto manje zemljane površine, emitira se 90 posto manje štetnih plinova i troši čak 46 posto manje energije za proizvodnju u odnosu na burger od kravljeg mesa.

Biljni burgeri imaju vrlo sličan okus i teksturu kao meso životinja, a proizvedeni su od kvalitetnih biljnih proteina, najčešće graška. Neki čak i krvare dok se peku zahvaljujući soku od cikle, a i mirisom mogu zavarati gotovo svakog. Dostupni su u zamrznutoj varijanti u gotovo svim većim trgovinama, a proizvode ih i hrvatski proizvođači. U gotovoj varijanti nudi ih sve više restorana i lanaca brze hrane. Pojavili su se i u varijanti „pilećeg" mesa. Osim što su „ekološki osviješteni", veganski burgeri stječu sve veću popularnost i zbog zdravstvenih prednosti.

Naime, nova studija objavljena u časopisu Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics uspoređivala je nutritivni sastav biljnog mesa s onim u mljevenoj govedini. Istraživači su proučavali hranjive tvari iz 37 vrsta biljnog mesa kako bi procijenili sadržaj kalorija, proteina, masti, vitamina i minerala. Rezultati istraživanja otkrili su da biljno meso ima manje kalorija, bogato je dijetalnim vlaknima kojih nema u životinjskom mesu, ali i folatom, niacinom, željezom, fosforom, manganom i bakrom dok s druge strane ne sadrže kolesterol i štetne tvari povezane s uzgojem i klanjem životinja, poput antibiotika.

„Iza biljnih burgera krije se puno više od dobrog okusa. Svaki naš izbor prema biljnim namirnicama predstavlja dobro djelo prema našem planetu i svima na njemu", poručuju iz Prijatelja životinja i pozivaju sve da im se pridruže u obilježavanju Dana biljnih burgera.

Više informacija o Danu biljnih burgera i VegeSajmu kao i recepti za domaće biljne burgere mogu se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.