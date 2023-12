Nutricionistica objašnjava rizike Ozempica

Ako se borite s prekomjernom težinom i tražite način da skinete višak kilograma, velika je vjerojatnost da ste već čuli za sve popularniji Ozempic. Ozempic je lijek koji je izvorno osmišljen za liječenje dijabetesa tipa 2, ali se također pokazalo da pomaže ljudima pri mršavljenju snižavanjem razine šećera u krvi i smanjenjem apetita. Mnogi ljudi koji su probali Ozempic iskusili su značajan gubitak težine, čak i bez promjene prehrane ili navika vježbanja, stoga ne čudi što ovaj lijek doslovno gori na društvenim mrežama. No, je li Ozempic doista čudotvorni lijek za mršavljenje ili odgovor ipak leži u promjenama navika i zdravijem načinu života? Odgovore donosi nutricionistica Ivana Barišić iz Nutrilife centra - prvog nutricionističko-dijagnostičkog centra u Hrvatskoj.

Što je Ozempic i kako djeluje?

Ozempic je semaglutid, lijek koji pripada skupini lijekova koji se nazivaju agonisti receptora glukagonu sličnog peptida-1 (GLP-1). GLP-1 je hormon koji se proizvodi u crijevima nakon jela, a ima nekoliko učinaka na tijelo, kao što su:

poticanje gušterače na oslobađanje inzulina, što snižava razinu šećera u krvi

sprječavanje jetre da proizvodi glukozu, što također snižava razinu šećera u krvi

usporavanje pražnjenja želuca, zbog čega se dulje osjećate sitima

smanjenje apetita i unosa hrane, što dovodi do manje konzumacije kalorija

Ozempic oponaša učinke GLP-1 aktiviranjem njegovih receptora u različitim organima. Na taj način pomaže osobama s dijabetesom tipa 2 kontrolirati razinu šećera u krvi i smanjiti rizik od kardiovaskularnih komplikacija. Također, može izazvati smanjenje apetita i doprinijeti gubitku tjelesne težine kod osoba koje nisu dijabetičari.

Koliko je Ozempic učinkovit za mršavljenje?

Prema nekoliko kliničkih ispitivanja, Ozempic može pomoći ljudima da izgube prosječno 10% do 15% svoje tjelesne težine tijekom godine dana. Ovo je značajna razlika koja bi mogla pozitivno utjecati na zdravlje i dobrobit, međutim ne reagiraju svi na Ozempic na isti način. Neki ljudi mogu izgubiti na težini više od drugih, ovisno o početnoj težini, dozi Ozempica, prehrani i tjelovježbi te genima. Neki ljudi također mogu doživjeti razne negativne nuspojave od Ozempica, kao što su mučnina, povraćanje, proljev, zatvor, bol u trbuhu, glavobolja, umor i reakcije na mjestu gdje se primjenjuje lijek. Ove nuspojave mogu biti blage ili teške i mogu se poboljšati ili pogoršati tijekom vremena. Neki ljudi također mogu razviti antitijela na Ozempic, što može smanjiti njegovu učinkovitost ili izazvati alergijske reakcije.

Klinički podaci o dugotrajnoj upotrebi Ozempica kod nedijabetičara nisu još potpuno razjašnjeni. Lijek je prvobitno razvijen za regulaciju razine šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2. Stoga, trenutačno ne postoji jasno preporučeno trajanje korištenja Ozempica u svrhu mršavljenja kod nedijabetičara. Važno je naglasiti da dugotrajna upotreba lijeka izvan njegove svrhe regulacije šećera u krvi može nositi rizike i potencijalne nuspojave, a savjetovanje s kvalificiranim zdravstvenim stručnjakom je nužno kako bi se donijela informirana odluka o korištenju Ozempica kao lijeka za mršavljenje. Nikako ga nije preporučljivo uzimati na svoju ruku.

Je li Ozempic dovoljan za mršavljenje ili rješenje ipak leži u promjeni navika?

Iako Ozempic može pomoći da smršavite bez ikakvih drugih promjena u svom životnom stilu, to možda neće biti dovoljno za postizanje dugotrajnih rezultata. Kako bi se postigao održiv gubitak težine i suzbila epidemija debljine, ključno je uložiti napore u promicanje dugoročnih promjena u prehrambenim i životnim navikama te u osvještavanje važnosti cjelokupnog zdravlja.

Kao nutricionisticu, Ivanu Barišić su istraživanje i praksa doveli do uvjerenja da dugoročna promjena u prehrambenim navikama i životnom stilu predstavlja ključnu strategiju za postizanje i održavanje zdrave tjelesne težine. Umjesto oslanjanja na lijekove poput Ozempica, preporučuje praćenje sljedećih nutricionističkih smjernica:

Uravnotežena prehrana - fokusirajte se na uravnoteženu prehranu bogatu voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, proteinima niske masti i zdravim mastima. Ovakva prehrana pruža potrebne hranjive tvari za optimalno zdravlje. Uključite proteine u svaki obrok jer pomažu održavanju mišićne mase i podržavaju osjećaj sitosti. Također, smanjite unos brze hrane i slatkih napitaka koji često sadrže visoke razine šećera i nezdravih masti.

Pravilne porcije - naučite prepoznati koje su pravilne porcije hrane za vas kako biste izbjegli prekomjerni unos kalorija. To će vam pomoći u održavanju osjećaja sitosti i sprječavanju prejedanja.

Redoviti obroci - uspostavite raspored obroka kako biste održavali stabilnu razinu šećera u krvi i time smanjili napadaje gladi i potom nekontrolirano prejedanje.

Voda i hidratacija - voda je ključna za održavanje hidratacije, a k tome podržava osjećaj sitosti. Uključite dovoljno vode u svoju svakodnevnu rutinu.

Umjerena fizička aktivnost - kombinacija kardio vježbi i vježbi snage podržava gubitak težine i zdrav metabolizam.

Kvalitetan san - osigurajte svom organizmu dovoljno sati kvalitetnog sna jer nedostatak sna može utjecati na tjelesnu težinu i apetit.

Psihološki aspekti i individualni pristup - razvijanje zdravog odnosa prema hrani, prepoznavanje emocionalnog prejedanja i rad na smanjenju stresa pomaže u održavanju zdravog životnog stila. Svaka osoba je jedinstvena pa se nemojte zaboraviti prilagoditi vlastitim potrebama, ciljevima i preferencijama.

Barišić ističe jednu vrstu prehrane koja će vam zasigurno pomoći u postizanju ciljeva bez rizika od narušavanja zdravlja, a k tome je i eco-friendly - plant-based prehrana. Ona prati sve navedene nutricionističke smjernice time što se usredotočuje na pretežito cjelovitu, minimalno prerađenu hranu dobivenu od biljaka, uključujući voće, povrće, cjelovite žitarice, mahunarke, orašaste plodove i sjemenke. No, ono što je specifično kod plant-based prehrane je to što ona ne isključuje konzumaciju namirnica životinjskog porijekla, samo stavlja naglasak na biljne namirnice.

Zapamtite, dugoročna promjena uključuje kreiranje nekih novih, malo drugačijih navika, ali donosi trajne rezultate. S pravim pristupom prehrani možete postići i održati zdravu tjelesnu težinu te poboljšati svoje cjelokupno zdravlje.