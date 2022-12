Novogodišnji vikend u Medici

New year, old me - Medika is the place to be!

Prepustimo se megalomanskim apetitima i uživajmo u potocima swega. Ništa novo, swe po starom; očekuje nas veliki novogodišnji party nakon 2 godine čekanja! Prošle novogodišnje noći proveli smo skrivajući se po sobama, kućama,podrumima i krovovima.

Napokon je došlo vrijeme kada se mozemo opustiti i podružiti u kapacitetima u kojima želimo.

Za otvaranje nove godine cijela čerga kolektiva odlučila vam je osigurati odličan provod i kvalitetno razbijanje na 3 floora, uz više od 20 artista.

------------------------------------------------------------------------------

PSYFLOOR powered by Hybrid

Klaada LIVE

Winpa vs 3lowbeat

Pila

Allan

Pao vs Haktal

------------------------------------------------------------------------------

DUB FLOOR powered by KordoomHiFi

Kordoom HiFi Soundsystem

Hvala Sven

Stillaggro

Shema

------------------------------------------------------------------------------

TECHNOFLOOR powered by Surogat

Jogurt

Ivna Ji

DJ Buraz

Kris b2b Jaama

------------------------------------------------------------------------------

Start: 22:00h

END: 07:00

Upad: 100kn