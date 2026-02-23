Novi žestoki ciklus figura u pokretu Duška Šibla

Akademski slikar Duško Šibl jedan je od najistaknutijih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autor impresivnog opusa ulja i akrila, na različitim formatima s nizovima zanimljivih motiva od figura u pokretu, apstrakcija, krajobraza.

Posebnost stvaralaštva Duška Šibla jest i njegova agilnost, neprekidno je u kontaktu, u dosluhu i s motivima i s kolorom, kreirajući svakodnevno, nadograđujući svoj već sada bogati i složeni opus.

Šibl kontinuirano, strastveno, vrlo energično slika njemu osobito privlačan motiv figura u pokretu, na sve većim formatima, kao što je ovaj, najnoviji, od 120 x 110 do 120 x 90 cm.

Figure se kreću čini se, sve brže i sve nezaustavljivije. Njihov ples , njihovo vratolomno gibanje, žestoko, prepuno emocija, ostavlja snažan trag na platnu u vatrometu boja, na većinoj tamnoj, crnoj ili crvenoj pozadini ( pozornica možda?).

Preciznije je reći kako kompoziciju grade eruptivni slojevi boje, nanizani gusto i žestoko, preplavljujući prijeteću bjelinu platna.

Prepletenost udova, tijela, dodiri, u neprekidnom ritmu sudbinske koreografije primicanja i odmicanja, izmjenjuju se poput kadrova, slijedeći jedan drugoga jer sva su ta gibanja djelić, dio jedinstvenih drevnih pokreta, davnih, sadašnjih i budućih, pokreta koji izranjaju iz nutrine tijela i duha i postaju mjera za sve.

Plavi, zelenkasti crveni nepoznati likovi precizno prate tajanstvenu i poznatu samo nekima koreografiju , zapis čudesnih gibanja, ostavljajući otisak svoga života na platnima većeg formata slikara.

Fragmenti života zrcale se u blještavim okrutno vrelim trenutcima , u gestama, u nadama i očekivanjima, u pokretima, u semoći kretanja i dostizanja.

Slojevit i snažan, buran i uzbuđujući ciklus akrila Duška Šibla.