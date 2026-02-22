Na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu danas je predstavljen višegodišnji program Q'ART Community Art - Umjetničke prakse u društvenim i prirodnim procesima, novi strateški iskorak u razvoju participativne umjetnosti u Hrvatskoj. Riječ je o sustavnom umjetničko-istraživačkom projektu financiranom kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, kojemu je cilj istražiti kako umjetnost može postati alat društvene transformacije, regeneracije javnih prostora i jačanja povezanosti zajednica s prirodnim okruženjem.

Projekt se nadovezuje na dosadašnje desetljeće Q'ART akcija na zagrebačkoj Ilici, jedinstvene platforme koja je od 2016. postala sinonim za urbanu kulturnu revitalizaciju i uključivanje građana u umjetničke procese.

Umjetnost kao intervencija u stvarnosti

Dekan ALU-a i voditelj projekta Aleksandar Battista Ilić naglasio je kako ovaj program po prvi put institucionalno povezuje suvremenu umjetnost, ekologiju, društvene procese i zajednicu u jedinstven istraživački okvir. Ilić, autor i inicijator niza kolektivnih i participativnih umjetničkih praksi, podsjetio je da je kroz Q'ART u proteklih deset godina prošlo više od 250 tisuća sudionika.

„Projekt nadilazi sama događanja i propituje prirodu suvremenih zajednica te njihovu vezu s prirodom", rekao je Ilić, najavivši širenje projekta kroz pet ključnih cjelina te objavu knjiga koje će dokumentirati više desetljeća praksi angažirane umjetnosti.

Nova faza Q'ART-a otvara prostor istraživanjima koja povezuju javni prostor, prirodne procese, participativne umjetničke metode i nove modele rada s građanima.

Boja, prostor i zajednica: istraživanje Ivane Nikolić

Umjetnica i koautorica Q'ART platforme Ivana Nikolić predstavila je modul posvećen boji kao emocionalnom i komunikacijskom jeziku zajednice. Njezino istraživanje, koje počiva na dugogodišnjem radu s bojom, simbolikom i kolektivnim procesima, bavi se mapiranjem emocionalnih karti građana i stvaranjem modela u kojima se prostor i ljudi ponovno povezuju i gdje umjetnički elementi više nisu ukras nego dijagnostika društva, zajednice, čovjeka.

„Q'ART pokreće dijalog između prostora i ljudi. Umjetnost nije dekoracija, nego način da zajednica ponovno čuje samu sebe", istaknula je Nikolić i nastavila „Živimo u epidemiji usamljenosti i zaboravili smo da umjetnost nije ukras na torti razvijenog društva. Ona je vitalni organ. Ona je lijek. I mi smo tu da to dokažemo."

Najavila je međunarodne natječaje, studentske programe, velike javne akcije u 2026. te nastavak rada s ranjivim skupinama kroz Q'ART&CARE uključujući likovne radionice, murale, terapijske programe, uključivanje imigranata i naglasila da će se u ovoj godini nastaviti PINK crowdfunding program prikupljanja sredstava za humanitarne udruge.

Inkluzivni ples kao „koreografija brige"

Plesna umjetnica i teoretičarka Iva Nerina Sibila predstavila je svoj segment projekta posvećen inkluzivnom plesu. Kao voditeljica kolektiva DIVERT i dugogodišnja edukatorica u području izvedbenih umjetnosti, Sibila istražuje odnos tijela, prostora i zajednice te mogućnosti koje nastaju kada se ples otvori svim tjelesnim i kognitivnim mogućnostima.

„Inkluzivni ples gradi koreografiju brige. Ne-standardna tijela mijenjaju paradigmu izvedbenosti i mijenjaju zajednicu iznutra", istaknula je Sibila.

Kada se umjetnost uključi u proces liječenja

Posebno zanimanje izazvalo je izlaganje dr. Ive Kirac, specijalistice kirurške onkologije i abdominalne kirurgije kao i voditeljice programa u Centru za umjetnost i medicinu. Riječ je o jedinstvenoj bolničkoj jedinici koja kroz umjetničke terapije, radionice, koncerte i intervencije u prostoru radi na humanizaciji liječenja onkoloških pacijenata.

Centar je prošle godine proveo više od 700 aktivnosti, uključivši pacijente, liječnike, obitelji i volontere.

„Humanizacija bolničkog prostora nije luksuz nego nužna komponenta dostojanstvene skrbi. Umjetnost može biti dio terapije - ne simbolički, nego strukturno", poručila je Kirac.

Najavila je daljnju suradnju kroz Q'ART&CARE i uvođenje modela social prescribing-a, u kojem se pacijenti, uz medicinsku terapiju, upućuju u umjetničke programe u zajednici.

PINK inicijativa: umjetnost za najranjivije

Konferencija je poseban naglasak stavila na PINK inicijativu, humanitarni segment Q'ART-a koji svako izdanje festivala posvećuje jednoj ranjivoj skupini. Ove godine partneri su:

Udruga invalida rada Zagreba - travanj

Nismo same - lipanj

Fajter - rujan

Krijesnica - prosinac

Cilj je prikupljanje sredstava, uključivanje korisnika u umjetničke radionice i stvaranje stabilnog mosta između kulturnog sektora i socijalnih potreba grada.

Rastuća platforma umjetnika, poduzetnika i kreativnih kolektiva

Organizatori su naglasili da je Q'ART tijekom godina prerastao u dinamičnu kreativnu platformu koju oblikuju stotine umjetnika i kreativnih kolektiva te da se baza suradnika kontinuirano širi. Kao primjer toga, predstavljeni su i neki od sudionika koji će biti dio programa 2026., među kojima:

ARTplakati

Naša mala mista

Laura Rainbow

Listam Slikovnice

Soul Mates Art

Monsieurdorian

Ovi autori doprinose raznolikosti Q'ART-a kroz ilustraciju, dizajn, umjetničke objekte, vizualne intervencije i edukativne formate namijenjene publici svih generacija.

Zaključak: Q'ART kao poziv na sudjelovanje

Konferencija je zaključena porukom da umjetnost nije ukras, već alat društvenog dijaloga. Kroz umjetničko-istraživačke procese, Q'ART gradi grad koji „osluškuje ljude koji u njemu žive" i stvara uvjete za stvarnu društvenu promjenu.

Organizatori su pozvali građane, umjetnike i institucije da se uključe u aktivnosti Q'ART-a tijekom 2026. godine.