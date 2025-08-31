Novi zanimljiv ciklus Nevena Otavijevića

Slikar iz Zadra Neven Otavijević, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik. Autor je osebujnog opusa ulja i akrila s nizom mediteranskih motiva.

Novi ciklus čini nekoliko slika, ponajprije Nevera.

- Nevera... dolazak oluje na otok... uzburkalo more .siloviti udari vjetra... more koje se pjeni..bježi...! Prenesen dojam... netom prije nevere koju sam dozivio...

Neveru sam poklonio pokojnom hrvatskom slikaru Davoru Dadi Vukoviću, neposredno pred smrt, ne sluteći da će umrijeti...

Često slikate Zadar, njegovu okolinu.

- Zadarski kanal, otoci i sunce... more,čempresi i borovi, jedrilice.. tišina i nevere, mir i nemir, sunce i plavetnilo mora... uzburkano i zapjenjeno more... silovito... i mirno... bonaca... sunčana Dalmacija i Mediteran moja su najveća inspiracija...

Ja sam slikar Mediterana...

Vremenom, kontinuirano slikajući Neven Otavijević formulirao je bazu svoga slikarstva. Riječ je o tihom krajobrazu, tek poneki kliktaj ptice, blagi šum vjetra, priroda miruje, čovjek ne narušava njezin sklad, sve je puno svjetlosti i mira.

Kuće, često zgusnute jedna pored druge, naizgled spavaju, no, one se prisjećaju svakoga trenutka vremena i događaja koji su prošli, kao i barka u luci, koja polagano plovi dok njezin kormilar razmišlja, a o čemu drugom, nego o moru.

U dijelu novoga ciklusa primjećuje se stanovita sklonost prema skulpturi, naime, priroda je prikazana kroz obličja geometrijskih tijela, tako da ne bilo čudno da uskoro slikar naslika i prvi ciklus s apstraktnim motivima utemeljen na ambijentu u kojem živi i radi.

Kolor je na novim slikama jak, nazočan, ali i odmjeren jer priroda koju sliku prepuna je žestokih tonova.

Novi ciklus Nevena Otavijevića posvećen Mediteranu, vrlo je emotivan, ali i ozbiljan jer umjetnik razmišlja o očuvanja svega toga što nas okružuje.

Slikarstvo Nevena Otavijevića svakim je danom sve artikuliranije, snažnije, privlačnije, specifično i poticajno.